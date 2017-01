(tekst: CDA)

CDA wil meer inzet van stichting Club2018 om sponsoren te vinden

CDA Fryslân wil verduidelijking over het nu al halveren van de LWD2018 sponsorclubambities. Club2018, de zakelijke sponsorclub van Leeuwarden2018, is in 2016 aangedikt tot 292 leden. In maart 2016 werd er nog een streefscore genoemd van 750 sponsoren (LC 22-12-’16). Het CDA vindt dat de inzet om sponsoren te vinden omhoog moet, in plaats van het halveren van de ambitie.

Ondernemers moeten meer en beter betrokken worden bij KH2018. In plaats van het halveren van de ambities, ziet het CDA juist graag meer inzet van de stichting om ondernemers warm te maken voor het sponsorschap. Het CDA vindt dat de stichting hier werk van moet maken, en stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS), zodat GS de stichting kan aanmoedigen hier iets mee te doen.

De vragen zijn ingediend door CDA Statenlid Fenny Reitsma, en zij wil graag weten of het niet te voorbarig is om nu al de ambitie te halveren en hoe het kan dat de in maart van 2016 gestelde ambitie van een groei naar 750 sponsoren niet is gehaald. Er zijn nu slechts 292 clubleden. Ook vraagt Reitsma zich af wat er is gedaan om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om clublid te worden.

Het aanvankelijke plan was om 2018 clubleden te hebben met elk een inleg van € 2018,-. Deze ambitie is nu gehalveerd naar 750 tot 1000 leden en een opbrengst van circa 2 miljoen euro (LC 22-12-’16).