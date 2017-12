(Ook deze winter weer mooie artikelen uit ons archief – december 2012)

Geacht college,

Het voortduren van de economische crisis dreigt te leiden tot de leegstand van een steeds groter aantal bedrijfspanden, waaronder kantoorruimtes en winkelpanden. Deze leegstand wordt ook in Leeuwarden steeds zichtbaarder. In de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 november wordt ervoor gepleit deze panden tijdelijk in te zetten voor culturele doeleinden. In het artikel wordt gesteld dat de gemeente (nog) niet op deze creatieve tussentijdse invulling is ingespeeld. Daarbij is natuurlijk altijd de medewerking van de eigenaren van de panden nodig.

Als CDA fractie zijn we van mening dat de gemeente consequent moet inspelen op leegstand. Daarbij zijn er voor ons twee kanttekeningen. Allereerst zijn wij geen voorstander van het overhaast wijzigen van bestaande bestemmingen. Daarnaast zijn we geen voorstander van het aankopen of onnodig lang in bezit houden van vastgoed door de gemeente. Desondanks heeft de gemeente wel een taak om leegstaande gebouwen in het oog te houden en overleg te voeren, waar nodig, met de eigenaren over oplossingen. Of deze nu incidenteel zijn of voor de (wat) lange(re) termijn.

Sommige beeldbepalende panden in winkelstraten staan bijvoorbeeld al langer leeg. Bijvoorbeeld de panden op de hoek van de Grote Hoogstraat en Naauw.

Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 1. is het college met ons van mening dat de toenemende leegstand aanleiding vormt om op structurele basis beleid te ontwikkelen voor leegstaande (bedrijfs-)panden? 2. heeft het college inzicht in het aantal en locatie van langdurig leegstaande panden? 3. waarom heeft de gemeente nog geen leegstandsverordening die het mogelijk maakt om eigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en die een meldplicht instelt? 4. is het college bereid om in te spelen op de ideeën om leegstaande panden incidenteel te laten gebruiken voor (culturele) activiteiten zoals in het artikel in de Leeuwarder Courant is aangeduid? Wat ziet het college hierbij de voornaamste voorwaarden of struikelblokken? 5. is het college bereid om een startnotitie leegstandsbeleid voor de raad voor te bereiden? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn.

Hoogachtend, Cocky den Hollander Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening