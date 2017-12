(Ook deze winter weer enkele opmerkelijke artikelen uit ons archief – augustus 2012)

Liwwadders dook met dit mooie weer nog even in de verkiezingsprogamma’s van de Leeuwarder coalitiepartijen PvdA, CDA en PAL/GroenLinks. We zijn halverwege de rit en een voorzichtige balans kan worden opgemaakt.

Vandaag het CDA. Wat lezen we bij het CDA? Minder beloven en meer voor elkaar krijgen? Het staat er echt! Dan moet de wethouder snel aan de bak en vervroegd terugkeren van vakantie. Dit komt zo niet goed.

Een selectie uit het CDA verkiezingsprogramma uit 2010 waar volgens ons zelfs nog geen beginnetje (terwijl dit in veel gevallen gemakkelijk kan) mee is gemaakt.

minder beloven en meer voor elkaar krijgen

een deskundig gemeentebestuur dat niet meer uitgeeft dan het binnen krijgt

financi�le problemen worden niet opgelost door de lasten van de burgers te verhogen

ouders kunnen worden verplicht een opvoedcursus te volgen

in de richtlijnen voor nieuwe schoolgebouwen komen bepalingen om het binnenklimaat in de scholen te garanderen

veilige schoolroutes worden in de straat aangegeven

extra budget voor onderhoud speeltoestellen

de gemeente werkt aan versoepeling voor de regels

voor het starten van een woongroep ook wordt er gekeken naar subsidie voor deze woonvorm

het patroon dat de gemeente de uitvoering van het welzijnswerk ter hand neemt wordt doorbroken

er worden verschillende routes voor hardlopen en wandelen uitgezet

de gemeente stimuleert het gebruik van de Friese taal

het Straatfestival wordt uitgebreid met aandacht voor de amateurkunst

meer ruimte voor experimentele kunst

subsidies voor evenementen worden ondergebracht bij een onafhankelijke commissie

mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen en die niet hebben ge�nvesteerd in taalbeheersing worden gekort op hun bijstand

Caparis moet na 2012 geheel zelfstandig verder

de kennis van hogescholen moet vaker de weg vinden naar de bedrijven

het is nodig de regeldruk voor ondernemers verder te verlagen

de behandeling van de vergunningaanvraag wordt versneld en de looptijd van de vergunning verlengd

ondernemers wordt ��n loket aangeboden waar ze zaken kunnen doen met ��n persoon

ondernemers kunnen bij klachten over de gemeentelijke organisatie terecht bij een nieuw in te stellen ondernemersombudsman

het is van belang het Straatfestival verder uit te bouwen en festivals te combineren

de gemeente spant zich in voor een watersportvignet

bekende Leeuwarders kunnen een positieve bijdrage leveren aan het imago van de stad

de gemeente start een campagne voor een betere etiquette in het verkeer

30-km zones worden zo ingericht dat de snelheid kan worden afgedwongen

instellen van een mobiel flitsteam

bredere fietspaden

wachttijdindicatoren voor voetgangers en fietsers

de gemeente zorgt voor een energiewinkel

expliciete afspraken worden er met corporaties gemaakt voor energie neutraal en betaalbaar wonen voor huurders in sociale woningbouw

Leeuwarden loopt voorop bij kleinschalige energieopwekking

er hoeven geen bouwleges worden betaald bij projecten van energieopwekking en energiebesparing

bij elk gemeentelijk bouwproject hoort een

duurzaamheidparagraaf die moet worden uitgevoerd

iedere nieuwe inwoner van de gemeente krijgt een jonge boom cadeau

de invalswegen van de stad worden groene lanen

t�nl�den komt weer terug

er wordt gehandhaafd op rommelige schuttingen en schuurtjes

er komt een stimuleringssubsidie voor vlechtheggen en groene hagen

het gebouw van De Terp wordt geschikt gemaakt voor studentenhuisvesting

het is verstandiger om de wijkbudgetten op peil te houden

wij zijn voor een bestuur dat geen loze beloftes doet

van het CDA mag u een degelijk financieel beleid verwachten

de gemeente heeft een sluitende meerjarenbegroting

het aantal ambtenaren mag dalen

aantal coffeeshops dient gehalveerd te worden