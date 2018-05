(Tekst: CDA aankondiging)

CDA-delegatie Europees Parlement komt naar Leeuwarden!

Het CDA in het Europees Parlement komt naar de Culturele hoofdstad van Europa. Samen met Tweede Kamerlid Harry van der Molen en gedeputeerde Sander de Rouwe, twee bekende CDA’ers uit de provincie en gemeente, komen de Europarlementariërs een kijkje nemen in de stad. Ze gaan op bezoek bij innovatieve bedrijven in de water en energiesector, spreken met lokale politici en hopen ook nog de opening van één van de 11 fonteinen mee te pakken in de stad.

CDA-delegatieleider Esther de Lange: “We komen natuurlijk graag op bezoek bij onze Europese trots in het Noorden. Heel Europa kan van Leeuwarden en Fryslân leren, als een plek waar tradities en innovatie hand in hand gaan. Zo dragen Friese bedrijven bij aan de aanpak van de grote problemen waar we in Europa mee te maken hebben, zoals het tekort aan grondstoffen en het zuiniger omgaan met water. Als we bijvoorbeeld echt werk willen maken van elektrisch rijden en andere vormen van duurzame energie, zijn goede batterijen de sleutel. Dat wordt nog wel eens onderschat, daarom gaan we ook op bezoek bij MG Energy systems die batterijen voor industrie en transport maken. Dat is de toekomst.”

