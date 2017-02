(tekst: CDA)

Fonteinen LF2018: ‘the beauty and the beast’

Één van de projecten van Leeuwarden Fryslân 2018 is het project ‘11 Fountains’. Zo langzamerhand worden de ontwerpen bekend gemaakt van de fonteinen voor de 11 steden. De ontwerpen zijn zeer verschillend, net als de reacties van de inwoners van de steden zelf. In een aantal steden is er vooral lof over het ontwerp, maar in bijvoorbeeld Workum is er veel verontwaardiging.

Als CDA fractie zijn wij benieuwd naar het proces van dit project. Fernande Teernstra vraagt verduidelijking aan Gedeputeerde Staten over een aantal punten binnen dit proces. Teernstra wil bijvoorbeeld graag weten hoe de bewoners van de steden betrokken zijn geweest bij de ontwerpen van de fonteinen en of er afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid van de fonteinen. Ter illustratie: het gekozen hout van de fontein in Workum is maar 10 jaar houdbaar. Teernstra: “Er is zelfs al een petitie geopend tegen deze fontein op de gekozen locatie. Daarom willen we duidelijkheid.”

Ook wil de CDA fractie weten hoe de locaties van de fonteinen bepaald zijn. In Workum worden de fonteinen op een locatie geplaatst waar fors geïnvesteerd is middels het Fries Meren Project. Teernstra is benieuwd of de fonteinen daar wel geplaatst mogen worden.

LF2018 is er voor heel Fryslân, net als dit ’11 Fountains’ project. De CDA fractie is ook heel benieuwd waarom er geen Friese ontwerpers bij dit project betrokken zijn geweest.