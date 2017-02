(tekst: persbericht)

CD-presentatie debuutalbum Thijs Augusteijn in Café de Spoek

Op zondag 5 maart rond 15.30 uur presenteert zanger en liedjesschrijver Thijs Augusteijn (Schiermonnikoog 1979) zijn debuutalbum in Café de Spoek in Leeuwarden. Het album Dagdromer is een mix geworden tussen aangename kleine luisterliedjes en markant opgebouwde producties.

De cd-presentatie is openbaar. De toegang is gratis. Tijdens de presentatie is het album Dagdromer te koop voor € 10,-.

Over de muziek

Onderscheidend aan de nummers van Thijs zijn de teksten. Eerlijk, kwetsbaar en soms verrassend confronterend. Veel liedjes gaan over de good old liefde. Ook de eilander-roots van Thijs zijn terug te horen op de plaat. In tekst -zoals in het titelnummer Dagdromer- en in cadans. Deze ingrediënten gecombineerd met de muzikale en technische toewijding van Bonne van der Wal, maken Dagdromer tot een oprecht en puur album.

Best trots

Thijs vertelt over de totstandkoming van de plaat: “Veel van de liedjes zeul ik al jaren mee. Ik wilde ze graag een keer goed vastleggen. Daar heb ik Bonne voor gevraagd. Hij is een vriend en kent de liedjes van eerdere muzikale samenwerkingen. Het resultaat is een prachtig vormgegeven (artwork door Jantina Talsma) en volwaardig album. Geheel ontwikkeld in eigen beheer en met eigen middelen. En daar zijn we best trots op.”

Het album is nu te bestellen op www.thijsaugusteijn.nl.