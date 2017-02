(tekst: CBS)

CBS en de gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuwe organisatie, het CBS Urban Data Center Regio Groningen. Daarvoor ondertekenen zij vandaag een overeenkomst. Dit nieuwe Urban Data Center (UDC) gaat data effectiever inzetten voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen kunnen zo meer inzicht krijgen in wat er feitelijk in hun stad en in de regio gebeurt. Het CBS Urban Data Center Regio Groningen gaat data en kennis leveren over onder andere veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling. CBS heeft al UDC’s in Eindhoven en in Heerlen.

Voor de gemeente en de regio Groningen is het Urban Data Center waardevol omdat CBS beschikt over een grote verzameling unieke data. Groningen wil in het nieuwe datacenter nadrukkelijk de samenwerking opbouwen met zowel gemeenten in de regio alsook met de Rijksuniversiteit Groningen, IBM, de Hanzehogeschool, TNO en vergelijkbare partijen.

Essentieel

Wethouder Economie & Innovatie Joost van Keulen van de gemeente Groningen: ‘Ik ben heel enthousiast over deze samenwerking. Prachtig dat CBS haar kennis en expertise beschikbaar wil stellen in samenwerking met steden en regio’s. De functie van goede, actuele data is essentieel voor de samenleving. We kunnen eigenlijk al niet meer zonder. En de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Het past Groningen om daarin voorop te lopen.’

Ondersteunen

Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS: ‘Door onze expertise en gegevens te bundelen, kan CBS Groningen ondersteunen om data effectiever in te zetten ten behoeve van de regio. Daarbij krijgt CBS de mogelijkheid om data op lokaal en regionaal niveau te verzamelen. Die gedetailleerde informatie is ook voor andere regio’s interessant.’

Smart Urban Region

Groningen is bezig zich te ontwikkelen tot een ‘Smart Urban Region’: een stad die samen met de regio slim gebruik maakt van de kracht van technologie en data. CBS levert kennis over onder meer het koppelen van nieuwe (big) databronnen aan data van de gemeente Groningen en CBS-data. Binnen het CBS UDC Regio Groningen zullen daartoe onderzoekers van CBS samenwerken met onderzoekers van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Groningen.

Derde Urban Data Center

Het CBS Urban Data Center Regio Groningen is het derde Urban Data Center van Nederland. Eind september openden CBS en de gemeente Eindhoven het eerste. Daarna volgde het CBS en de gemeente Heerlen. CBS is met verschillende andere gemeenten in gesprek over het openen van een UDC. Het eerstvolgende opent op 15 maart in Zwolle.