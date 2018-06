(tekst: persbericht)

De 25e Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie vindt plaats van 23 juni t/m 23 september in Museum Belvédère in Heerenveen en gaat in op onze dubbelzinnige relatie met de natuur. IN VIVO is geïnspireerd door een rijke traditie van natuurliefde en laat beelden zien van een confronterende schoonheid, die bij nadere bestudering blootgeven hoezeer onze natuurbeleving geregisseerd wordt door economische, sociale en culturele bewegingen.

Dertig fotografen uit elf landen laten ons hun blik zien op de beleving van natuur, een essentieel onderdeel van onze identiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat natuur onze gezondheid positief beïnvloedt, de stress verlaagt en creativiteit stimuleert. De natuur draagt zo in belangrijke mate bij aan ons welzijn, hoe gecultiveerd zij ook is. IN VIVO daagt de beschouwer uit op een andere, gelaagde manier kijken naar het levende experiment dat wij natuur noemen.

IN VIVO | extended

14 juli – 2 september, Winkelcentrum Zaailand Leeuwarden

In de satelliettentoonstelling IN VIVO | extended worden elf Nederlandse fotografen gepresenteerd die met een onderzoekende, inventariserende blik naar de natuur kijken. We zien het gevoel van schoonheid en drama dat het Nederlandse landschap bij hen oproept, tijdloze texturen in rotsen en bomen die refereren aan een natuur die groter is dan onszelf, en resultaten van de jacht naar stukjes gevonden natuur.

OASE ORANJEWOUD | natuur en focus

23 juni – 23 september, Museum Belvédère, Heerenveen

Voor deze nieuwe editie van de jaarlijkse internationale manifestatie kiest Noorderlicht voor een experiment in vorm. Het prachtige Museum Belvédère, waar wij met IN VIVO te gast zijn, toont tegelijkertijd OASE ORANJEWOUD | natuur en focus, dat in dialoog gaat met onze manifestatie. Twee tentoonstellingen vormen één, maar vertellen tegelijk hun eigen verhaal.

Opening op zaterdag 23 juni – gastspreker Caspar Janssen

De manifestatie wordt op zaterdag 23 juni in Museum Belvédère om 16 uur geopend door Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht en Han Steenbruggen, directeur Museum Belvédère. Gastspreker is journalist en schrijver Caspar Janssen, bekend van zijn Volkskrant-column Caspar Loopt.

*

NOORDERLICHT ZOMER

IN VIVO is tevens de aftrap van een nieuw fenomeen; de Noorderlicht Zomer, de gemeenschappelijke noemer voor alle bijzondere projecten die tussen 23 juni en 23 september plaatsvinden bij Noorderlicht of op locatie. Met een expositie van Ruben Terlou, een visuele proloog bij Aida van Opera Spanga, de gastexpositie De Markt van Rein Scholte, een project in Ghana en nog veel meer. Zie onze website.