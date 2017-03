Docente, zangeres, dirigente en pianiste Carla Schaap is donderdag overleden. Carla Schaap gaf jarenlang kleur aan de stad. Ze overleed aan kanker en werd 49 jaar oud.

In april 2013 publiceerde het Stadsblad Liwwadders het volgende verhaal

Carla Schaap leert leerlingen Camminghaburen liederen voor wijkfeest

‘Niet iedereen kan zingen’

‘Of iedereen kan zingen? Nee.’ Zangdocente Carla Schaap laat geen misverstand bestaan over de vocale kwaliteiten van de Nederlanders. ‘Niet iedereen kan zingen. Ik erger me aan de zangclubs die dat beweren. Het is gewoon niet zo.’

Carla Schaap is docente aan het Friesland College, de leerlingen van de afdeling D’Drive ontmoeten in haar een gedreven vakvrouw. Daarnaast geeft ze les aan de Stedelijke Muziekschool in Groningen (‘gelukkig nog een echte muziekschool’) en heeft ze leerlingen aan huis. ‘Dat zijn de leerlingen die ik les gaf op Parnas. Dat doe ik nu één op één in mijn woning in Westeinde.’

In Groningen is Carla Schaap ook betrokken bij een project van de Stedelijke Muziekschool waarbij online muziekles wordt gegeven. Ook daarover is ze duidelijk: ‘Dat loopt niet. Hoe dat komt? Het is voor jongeren moeilijk te onderscheiden wat kwaliteit is en wat niet. Op het internet worden de jongeren door vrienden naar gratis Youtube-filmpjes gestuurd waar je dan zangles kunt krijgen. Vooral het woord ‘gratis’ staat bij ze op het netvlies, en als je dan ook nog de weg wordt gewezen door je vrienden, dan is de keuze snel gemaakt. Maar met zangles heeft het niet zoveel van doen. Het is een doodlopend pad. Dat de Stedelijke Muziekschool toch online lessen aanbiedt heeft te maken met de keuze voor kwaliteit. Daar mee wilde de school zich nu juist profileren tussen het Youtubegeweld en voor kwaliteit moet altijd betaald worden. Maar helaas, er zal nog gewerkt moeten worden aan het belang van een duidelijk onderscheid.’

Maar dat zingen Carla Schaap, dat valt toch wel een beetje te leren? ‘Niet kunnen zingen heeft vaak te maken met niet goed kunnen horen. Ik kan wel veel doen. Ik kan de sound veranderen, dan werk je aan de klankkleur en het timbre. Ik kan ook iets doen aan een lelijke stem. De stem uit de serie met de Nanny dat is een bepaalde techniek. Ik kan iemand anders laten luisteren en ik kan ook blokkades opheffen. Dus er is veel mogelijk.’

Haar vak raakt ook de logopedie. ‘In het algemeen kan ik aan een spreekstem veel aflezen. De jongeren die bij het Friesland College de creatieve opleiding D’Drive volgen krijgen een breed pakket voor de kiezen. Het is echt geen zachte opleiding. Die leerlingen worden breed geschoold. Ze leren creatief te denken. Ze werken aan stijlverbreding, vaktechniek en hoe coach ik een muziekband. Reken, taal en management komen allemaal aan de orde. Ze stromen door naar de Popacademie en naar het Conservatorium. Ik wil er maar mee zeggen: die stem is niet alleen bedoeld om er artiest mee te worden. Ze leren zichzelf kennen en we werken aan groei. De stem vormt daarbij een belangrijk hoofdstuk.’

Carla Schaap is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het wijkfeest in de wijk Camminghaburen. ‘Wat ik daar doe? Met de kinderen van groep acht van vier basisscholen ga ik proberen twee liederen in te studeren. Dat is een behoorlijke klus, onderschat het niet. In korte tijd moet ik ontdekken wie toonvast is, wie durft op te treden en wie als solist aan de slag wil. Als dat allemaal lukt, dan maken we er ook nog een opname van in een echte studio. Voorlopig lopen de contacten allemaal via het internet. Ik heb nog geen leerling gezien of gehoord. Het wordt spannend, maar het enthousiasme is volop aanwezig. Peter Dijkstra van de Algraschool is al druk bezig, ook dat heb ik vernomen via het internet.’

In juni wordt het wijkfeest georganiseerd dat voor een belangrijk deel in het teken zal staan van de duurzaamheidsactiviteiten in de wijk. Op het parkeerterrein van het winkelcentrum zullen demonstraties worden gegeven. Social mediamarketeer Gerard Duursma is momenteel bezig om via de diverse sociale mediakanalen de wijk optimaal te activeren. Duursma heeft enkele voorzitters van clubs in de wijk de geheimen van de sociale media bijgebracht.