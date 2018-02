(Tekst: Persbericht)

‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ BWV 150

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantate 150 “Nach Dir, Herr, verlanget mich” is waarschijnlijk een compositie van de jonge Bach. Sommige musicologen denken dat het werk ook door iemand anders gecomponeerd kan zijn, maar door wie blijft dan onduidelijk. De tekst is voor een belangrijk deel ontleend aan Psalm 25 en heeft het vertrouwen op God in nood als onderwerp. Aan de voortdurende afwisseling van sterk contrasterende gedeelten (een procedé dat de jonge Bach lief is) ontleent het werk een bijzondere charme.

Aan deze dienst werken mee: