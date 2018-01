(Tekst: Persbericht)

,Ik zing op een moderne manier over het cowboyleven’

De Canadese countryzanger Corb Lund komt op zondagmiddag 4 februari om 16.00 uur voor een optreden naar Kultuurfabriek Kooiaap aan de Leijester Hegedyk 27B in Oude Leije.

De muzikant heeft zich de afgelopen jaren in zijn thuisland Canada ontwikkeld tot een heuse countryster. Maar Lund weet dan ook precies waar hij het over heeft in zijn cowboyliedjes, want hij is geboren en getogen in een familie van ranchers en zat al op de rug van een paard toen hij nog maar nauwelijks kon lopen. In zijn jonge jaren verdiende hij de kost als stierentemmer op rodeoshows en dat is natuurlijk de beste CV die een aankomend countryster zich maar kan wensen. Toch is Lund geen zanger die in de voetsporen treedt van zijn befaamde landgenoten Ian Tyson en Hank Snow. Daar is zijn aanpak net iets te ,punky’ voor. Geen wonder: voordat Lund zich stortte op country, speelde hij een aantal jaren in een punkrockband. Met zijn heldere bariton en muzikale aanpak lijkt hij veel meer op Jason Ringenberg, een man met een bijna identieke voorgeschiedenis en muzikale interesses.

Lund groeide op in de ,echte cowboywereld.’ Hoever gaat die historie eigenlijk terug? ,,Heel ver,’’ lacht de zanger. ,,Mijn vader had een enorme ranch. Net als mijn grootouders en overgrootouders. Rond 1840 kwamen de eerste Lunds vanuit Denemarken naar Amerika om daar hun geluk te beproeven. Rond de eeuwwisseling vestigden ze zich in Canada. In Alberta bouwden ze een bestaan op als ranchers. Elke generatie kreeg het echter een beetje moeilijker om te overleven. Vooral als veehouder heb je het in deze tijd in Canada niet gemakkelijk. Vandaar dat mijn vader er ook een baan als veearts naast had. Je kunt tegenwoordig als rancher eigenlijk alleen nog overleven als je land eigendom is van een grote corporatie. Maar dan ben je dus niet meer dan een pachter. En dat was niets voor mijn vader. Hij was een vrijgevochten man. Hij was niet alleen een uitstekende rodeorijder, maar ook een prima schilder. Kunst en het harde cowboyleven gingen bij hem hand in hand.’’

Voordat Lund naar de universiteit ging om te studeren, had hij zich het cowboyleven aardig eigen gemaakt. Wilde paarden temmen, worstelen met stieren, de gespierde jongeman draaide zijn hand er niet voor om. ,,Voor mij was dat de gewoonste zaak in mijn jeugd, maar tegenwoordig schijnt het aardig bizar te zijn als je zo’n achtergrond hebt,’’ lacht hij. ,,Van een paard afspringen en een stier bij de horens grijpen is kennelijk toch niet zo alledaags.’’ Ook in lasso werpen was Lund ooit heel bedreven. Tegenwoordig komt hij maar weinig mensen tegen die datzelfde kunnen zeggen.

Zeker niet op de universiteit waar hij geschiedenis ging studeren. ,,Daar heb ik het cowboyleven achter mij gelaten,’’ vertelt de muzikant. ,,Ik raakte in de ban van heavy rockmuziek en het zou een hele tijd duren voordat ik mijn ,roots’ terugvond. En daarmee bedoel ik dan countrymuziek, het genre waarmee ik opgroeide. Uiteindelijk ben ik een mix van beide gaan spelen. Maar dan toch wel op een manier waarin ik mijn afkomst niet verloochen. Ik zing op een moderne manier over het oeroude beroep van koeien drijven over stoffige prairies.’’

Harry de Jong

Het optreden in de Kultuurfabriek begint om 16.00 uur. Alle info: www.kultuurfabriekkooiaap.nl