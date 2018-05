(tekst: persbericht)

Campus Fryslân studenten in Leeuwarder binnenstad

Studenten van de RUG/Campus Fryslân betrekken per september de eerste verdieping van het Z-gebouw aan het Zaailand in Leeuwarden. Het gaat om studenten die gekozen hebben voor het internationale University College Fryslân. Een deel van de medewerkers van de 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen komt hier ook te werken, een ander deel blijft nog een jaar aan de Sophialaan 1. Hiermee is een tijdelijke oplossing gevonden tot de verhuizing in 2019 van de gehele RUG/Campus Fryslân naar het Beursgebouw.

Het onderwijs in de masteropleidingen van RUG/Campus Fryslân wordt straks ook deels in het Z-gebouw gegeven. Daarnaast blijft Tresoar nog een jaar in gebruik als onderwijslocatie. Campus Fryslân start op 3 september met de master Sustainable Entrepreneurship. In samenwerking met andere RUG-faculteiten organiseert Campus Fryslân in Leeuwarden ook de masteropleidingen Multilingualism, Governance & Law in Digital Society en Cultural Geography, met de variant Tourism & Planning.

Verhalen van Beursgebouw op 2 juni

De renovatie van De Beurs aan de Wirdumerdijk is in volle gang. Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni a.s. kunnen geïnteresseerden de vorderingen bekijken en deelnemen aan allerlei activiteiten. Omdat ontzettend veel mensen een herinnering hebben aan het Beursgebouw, van beurs tot bibliotheek, wil Campus Fryslân tijdens deze dag de verhalen graag vastleggen op film. Door middel van een videozuil kunnen bezoekers hun herinnering vastleggen tussen 10.00 en 16.00 uur.