(tekst: Otto van der Galiën)

Cambuur, de politieke speelbal van de PvdA

Vanavond zullen ze er ongetwijfeld weer zijn. PvdA’ers die bij de ingang van het Cambuurstadion staan met een rode roos. En met droge ogen gaan beweren dat dankzij hun club het nieuwe stadion er komt. Het eerlijke verhaal, en daar zijn ze gek op bij de PvdA, is dat het nieuwe stadion er niet komt dankzij de PvdA, maar ondanks de PvdA.

Daarom vertel ik u hier het ware verhaal. Al eerder heb ik betoogd dat een gemeente de rode loper moet uitrollen als er investeerders zijn die tientallen miljoenen euri in de stad willen investeren. Echter niet in het rode bolwerk Leeuwarden, nee daar werkt het anders.

Even voor de helderheid, al jaren werken Cambuur, Wyckerveste en DijkstraDraisma keihard aan plannen voor een nieuw Cambuurstadion. Dit stadion moet verrijzen bij het WTC. Uiteraard zegt de gemeente niet direct nee, nee men beweegt wat mee, spreekt intenties uit, doet beloften voor de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden, wil deugdelijke onderbouwingen, wil getekende intentieverklaringen enzovoort.

Lippendienst noem ik dat. Met de mond belijdt de gemeente dat ze in principe bereid zijn om mee te werken, mits er aan voorwaarden is voldaan. En hier wringt de schoen! Aan het begin van een proces spreek je voorwaarden af. Dat is goed, dat is duidelijk, dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Tot zover niks aan de hand. Vervelend wordt het als een partij de voorwaarden tijdens het spel gaat wijzigen.

Een voorbeeld, bij Monopoly is Kalverstraat met hotel de duurste straat. Ik heb inmiddels een hotel op deze straat, maar de andere spelers besluiten ineens dat een hotel op Kalverstraat net zo veel waard is als een hotel op Ons Dorp. Einde spel lijkt me, want met zulke mensen wil je dit spel niet spelen.

En zo heeft de gemeente, onder leiding van de oppermachtige PvdA, het ook gedaan in het proces om te komen tot een nieuw stadion. Een gemeente, die weet dat ze een cruciale en onmisbare speler zijn, moet betrouwbaar zijn. Het eerlijke verhaal weet u wel! En niet steeds nieuwe voorwaarden en drempels opwerpen. Het is echt bewonderenswaardig dat Cambuur, Wyckerveste en DijkstraDraisma de handdoek nog niet in de ring hebben gegooid.

Welke drempels heeft de gemeente dan opgeworpen? Een terechte vraag. Ik zal een aantal noemen. De gemeente wilde ineens dat de investeerders getekende intentieverklaringen kon overleggen van bedrijven die in het nieuwe project wilden deelnemen. Raar, want dit was niet afgesproken! Maar er was en is voldoende belangstelling, dus die verklaringen kwamen er.

De gemeente zit zwaar in de maag met het hele WTC-complex. Ineens moesten de investeerders dit gemeentelijk probleem ook nog even gaan oplossen. En dan heb je natuurlijk ook te maken met andere partijen, zoals de Rabobank en Westcord. Dan wordt het probleem al ingewikkelder, want met hoe meer mensen je moet praten, hoe moeilijker het wordt om tot een oplossing te komen.

En om nog wat te noemen, de gemeente wil dat de provincie Fryslan partner wordt. Tsja en dan houdt het snel op. De provincie is niet betrokken bij dit project en kan zeker geen partner worden. Dat de provincie inmiddels voor meer dan 20 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Sportstad Heerenveen, maakt niet uit.

Waarom werkt de gemeente niet beter mee? Ik denk dat wethouder Deinum van goede wil is en dolgraag wil dat dit project wel slaagt. Maar het is een publiek geheim dat de burgemeester (ah, ook weer PvdA) en de twee vertrokken CDA-wethouders tegen zijn. Ambtenaren weten op deze manier niet wat de koers van het college is en lopen dus ook niet zo hard.

Dan het parkeerbeleid. Afspraak was dat het parkeren gratis zou worden. En u raadt het al, dat is ook weer onderwerp van discussie. Deze gemeente, onder leiding van de PvdA, komt haar afspraken niet na.

En vraag eens aan de PvdA-mensen wat er de laatste 2 jaar wezenlijk is gewijzigd in de plannen? Ik weet het antwoord: bijna niks! Er zijn alleen extra adviesbureaus ingeschakeld die nader onderzoek deden, het proces moesten versnellen en meer van dat soort blablablabla. En de rekening? Die betalen wij als burgers!

Tot slot, 22 november 2017 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Al die duizenden supporters van Cambuur zullen dit college en de PvdA keihard gaan afrekenen op hun houding ten opzichte van Cambuur! Want als de gemeente Leeuwarden vanaf het begin had meegewerkt, hadden we nu al bijna in het nieuwe stadion kunnen voetballen.

Bedenk dit allemaal goed als u uw stem gaat uitbrengen. LIJST058 is een nieuwe beweging en wil dat de schep snel de grond in gaat bij het WTC. Dat is goed voor Cambuur, goed voor de stad en dus goed voor ons als inwoners van Leeuwarden! Het hele WTC-gebied kan een parel voor Leeuwarden worden. Veel werkgelegenheid, een prachtige kans om onderwijs en bedrijfsleven dicht bij elkaar te brengen! Het mes snijdt aan meerdere kanten.

Voor iedereen die net als wij achter onze trots uit 058 blijft staan, prettige wedstrijd. Wij zijn er ook bij. Niet met een inmiddels verwelkte roos, maar wel met een geel blauw hart.

‘t Het nooit wat weest, maar ‘t gaat nu wat wurde. Stem Lijst058.

Otto van der Galiën

Lijsttrekker LIJST058