Het café in Baard krijgt voorlopig geen gemeentelijke handhavers op bezoek. De uitbater van het café uitte onlangs in het Friesch Dagblad zijn ongenoegen over de bepalingen waaraan hij moet voldoen om zijn bedrijf te kunnen exploiteren. Voorlopig mogen de handhavers zich niet vertonen in Baard. Ook de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden is momenteel uitgesloten van handhaving. Welke straten en dorpen er nog volgen is niet bekend.

Het college meldt dinsdag:

Door de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 worden horeca-inrichtingen die voorheen in Leeuwarderadeel of Littenseradiel lagen, geconfronteerd met zwaardere geluidnormen als zij incidenteel festiviteiten organiseren. Om die horeca-inrichtingen de gelegenheid te bieden om aan de nieuwe geluidnormen te wennen, akoestische onderzoeken uit te laten voeren en waar nodig maatregelen te treffen, is besloten om tot 1 januari 2020 niet te handhaven op overtreding van de in Leeuwarden geldende geluidnormen onder voorwaarde dat de oude normen van Leeuwarderadeel of Littenseradiel wel worden nageleefd.