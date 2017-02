(tekst: Samenwerkende Buurtorganisaties)

Geen korting, geen bezuiniging?

We mogen niet spreken van een korting of een bezuiniging zo wordt ons van ambtelijke zijde te verstaan gegeven, maar feit is dat veel buurthuizen (tenzij eigenaar gebouw) opnieuw 25% minder subsidie dit jaar gaan krijgen en dat dit in de beschikking die ze hebben gekregen ook als korting en bezuiniging staat genoemd.

Om meerdere redenen is het onrechtvaardig; het voelt als afstraffen als je nog andere inkomsten (zoals oud papier, straks misschien ook weg) verwerft. Geen wonder dat zeven buurthuizen* een jurist in de arm hebben genomen die duidelijk, met de verordening er bij, aantoont dat dit zo niet mag. Als de buurthuizen de activiteiten uitvoeren die ze in hun (goedgekeurde!) jaarrekening en begroting hebben staan, is het onrechtmatig dat men op reserves, die overigens allemaal voor het buurthuis en de buurt worden ingezet, wordt afgerekend.

Wie spaart betaalt, wie alles opmaakt wordt beloond.

Ook stoort het ons dat er steeds, zonder onderbouwing, door een ambtenaar wordt gezegd dat de buurthuizen zulke grote vermogens hebben. In ieder geval zitten er bij onze leden geen multinationals.

Sommige bestuurders laten ons weten dat ze zich niet gewaardeerd voelen als vrijwilligers die de buurthuizen voor (zeer) veel bezoekers open houden. Als dit zo blijft doorgaan willen ze de sleutels wel inleveren.

Door de wethouder en de ambtenaren worden we steeds terugverwezen naar de raad, we hebben deze uitgenodigd. We hopen op verheldering van die kant.