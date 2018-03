(tekst: persbericht)

Op dinsdag 6 maart organiseert RUG/Campus Fryslân, in samenwerking met Lân fan Taal, het Wetenschapscafé over Citizen Science, in het Oranjebierhuis in Leeuwarden.

Onderzoeksprojecten maken tegenwoordig meer en meer gebruik van betrokken burgers voor het verzamelen van gegevens. Van het meten van fijnstof in de lucht tot het uitschrijven van gekaapte brieven, vrijwilligers zijn van groot belang voor de wetenschap. We bespreken het belang en de inzet van de burgerwetenschap samen met Dr. Nanna Hilton (Rijksuniversiteit Groningen) en Sander Turnhout (SoortenNL).

Sander Turnhout, strategisch adviseur van SoortenNL en buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit, gaat in zijn lezing in op de ontwikkeling van de burgerwetenschap binnen de natuurbescherming. Hier zie je dat vrijwilligers, in veel gevallen, de wetenschap gebruiken om hun belangen te verdedigen. Wetenschap wordt een manier om te winnen aan politieke relevantie. Verschillende grenzen worden daarbij tegelijk geslecht: niet alleen die tussen citizens & science maar ook die tussen burger & politiek en die tussen politiek & wetenschap. Dr. Nanna Haug Hilton, universitair hoofddocent sociolinguïstiek bij de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider van het project Stimmen fan Fryslân. In haar lezing krijgt het publiek een kijkje achter de schermen, en zullen de allereerste resultaten van Stimmen fan Fryslân worden gepresenteerd. Stimmen fan Fryslan is een taal-app die eind 2017 is gelanceerd door de Rijksuniversiteit Groningen samen met Omrop Fryslân en Lân fan Taal. Gebruikers kunnen woorden inspreken en creëren daarmee een unieke collectie met gesproken taal. Via deze vorm van citizen science verzamelt het project gegevens waar later kennis over taal en taalgebruik op wordt gebaseerd.

Het wetenschapscafé is een initiatief van RUG/Campus Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door podium Asteriks. Jelle & Gino verzorgen deze avond de muziek.

Details

Datum: dinsdag 6 maart 2018

Inloop: 19.30

Start: 20.00

Locatie: Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden

Toegang: gratis