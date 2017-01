(tekst: gemeente Leeuwarden)

Leeuwarder coffeeshops tijdelijk gesloten vanwege overtreding Opiumwet

Burgemeester Ferd Crone heeft op 9 januari 2017 twee coffeeshops in Leeuwarden gesloten. Deze zijn respectievelijk gevestigd aan de Grote Hoogstraat en de Wortelhaven. De coffeeshops zijn gesloten op basis van de Opiumwet. De politie heeft in beide coffeeshops een minderjarige aangetroffen. Dat is op grond van de gedoogcriteria niet toegestaan. De sluiting duurt in beide gevallen drie maanden.

Burgemeester Crone geeft aan dat deze sluiting past binnen het handhavingsbeleid. Coffeeshops kunnen alleen worden gedoogd indien strikt de hand wordt gehouden aan de daarvoor geldende gedoogcriteria. Het niet toelaten van minderjarigen is daarvan een belangrijk onderdeel. De Politie Noord-Nederland, het Openbaar Ministerie en de gemeente Leeuwarden werken intensief samen om hiertoe zowel straf- als bestuursrechtelijk op te treden.