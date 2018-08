(tekst: gemeente Leeuwarden)

Persbericht: Burgemeester Crone sluit woning vanwege overtreding Opiumwet

Burgemeester Ferd Crone heeft op basis van de bestuurlijke bevoegdheid van de burgemeester op grond van de Opiumwet in de gemeente Leeuwarden een woning gesloten. Op donderdag 16 augustus 2018 sloot de burgemeester een woning aan de Achter de Hoven te Leeuwarden.

In de woning trof de politie harddrugs aan. De aangetroffen drugs zijn in strijd met de Opiumwet en daarom is de burgemeester bevoegd de woning te sluiten.

Burgemeester Crone geeft aan dat sluiting van deze woning een goed voorbeeld is van de uitvoering van het handhavingsbeleid. Zo wordt drugshandel tegengegaan en overlast voor omwonenden in de wijk voorkomen.

De illegale handel in hard- en softdrugs heeft een grote impact op de (ervaren) veiligheid. De politie Noord-Nederland, het Openbaar Ministerie en de gemeente Leeuwarden werken intensief samen om hier tegen zowel straf- als bestuursrechtelijk op te treden.