De meeste Nederlanders eten ongezond, stond een paar weken geleden in de krant. En daarom moet je vanaf je negende minimaal 2 stuks fruit eten zoals peren, bananen, mandarijnen en granaatappels. Dat stond er ook in. Granaatappels, dacht ik, toen ik het las, wat is er mis met een gewone Hollandse appel. Natuurlijk, granaatappels zijn supergezond; vitamine C, anti-oxidanten en meer van dat spul, maar dat heeft een gewone appel ook. Bovendien ken ik niemand die regelmatig een hapje granaatappel neemt. Een paar pitjes in de sla misschien, maar dan moet je ook nog weten hoe je die er uit moet halen. Ik houd het bij een gewoon appeltje.

Benodigdheden:

75 gram boter

75 gram suiker

3 appels

1 theelepel geraspte gember

2 gehakte sjalotjes

2 eetlepels balsamicoazijn

1 klein stokbrood

200 gram gorgonzola

1 bosje dille

Bereidingswijze:

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in partjes. Smelt de boter met de suiker in een pan. Voeg de appelpartjes, de gember en de gehakte sjalotjes toe. Stoof dit met een deksel half op de pan tot de appelpartjes zacht zijn. Roer af en toe en zorg dat de boel niet te donker wordt. Snijd het stokbrood in plakjes en rooster ze in de oven. Verdeel de gorgonzola over de geroosterde broodjes. Zet deze terug in de oven tot de kaas gesmolten is. Zet de bruschetta’s op een schaal en bedek ze met de appelpartjes. Hak de dille en strooi deze over de bruschetta’s.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma