Andries mept, maar lelijk mis

Op zijn website Liwwadders (‘Écht alles over Leeuwarden!’) haalt Andries Veldman graag uit naar de Leeuwarder Courant. Soms terecht, meestal uit gewoonte, en een enkele keer uit huiveringwekkende luiheid. Zoals deze week.

Door Wiebe Pennewaard

Voor de vorm koos Veldman een open brief aan Bart Brouwers. De hoogleraar journalistiek en mediastudies aan de Rijksuniversiteit Groningen spreekt binnenkort op uitnodiging van de Leeuwarder Courant over de rol van ‘fake-news’ in de opinievorming. Bij nepnieuws wordt vooral aan sociale media gedacht, maar Veldman hoopt dat de professor ook ,,veel belangrijker en interessanter – de mainstream media zoals de Leeuwarder Courant” over de knie legt. Brouwers heeft ervaring in deze branche. Hij is oud-hoofdredacteur van De Limburger. Niettemin is Veldman een achtenswaardig man.

En hier Beste Bart Brouwers. Je komt praten over nepnieuws. Vind je het goed dat ik je enkele suggesties aan de hand doe?