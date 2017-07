(Tekst: Fryslân 1)

Ze droeg een klein kettinkje om haar linkerbeen, vlak boven de enkel. Grappig. Maar het kettinkje slingerde niet lichtjes, als ze op de terrasstoel haar been bewoog. Het sieraad was in haar huid gegraveerd. Allemachtig.

Door Wiebe Pennewaard

Het is zomer. Dus ligt de temperatuur gemiddeld wat hoger. Dus kleedt de mens zich gemiddeld wat luchtiger. En dus zien de passant gemiddeld wat meer blote vellen in het publieke domein. Is dit erg? Nou en of. De passant wordt nu bovengemiddeld geconfronteerd met de teksten en tekeningen die een groeiend deel van de mensheid laat aanbrengen in de tattooshop.

Lees hier verder