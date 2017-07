(Tekst: De Grouster)

GROU – Heanes Vastgoedontwikkelaars in Grou begint direct na de zomer op de hoek Volmawei – Gedempte Haven met de bouw van 6 luxe appartementen met uitzicht over de Pikmar. Bewoners krijgen de beschikking over een loggia en/of balkon welke een schitterend uitzicht biedt over het meer.

De eigenaars van de meest riante appartementen krijgen bovendien een dakterras. Elk appartement heeft een eigen berging op de begane grond en kopers beschikken over een (ruime) garage. Aan de Volmawei komen vier ruime vrijstaande woningen op ruime kavels met verschillende opties. De woningen hebben een lage gootlijn. De eerste verdieping biedt een panoramisch uitzicht op de Pikmar.

Rene Talsma van Talsma3D in Leeuwarden maakte in opdracht van Heanes Vastgoedontwikkelaars onderstaande video-animatie van deze projecten.