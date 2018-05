(tekst: persbericht)

Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. wint Koning Willem I Prijs in categorie MKB

Fries bouwbedrijf mag zich twee jaar lang het meest vooraanstaande MKB-bedrijf van Nederland noemen

Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. heeft de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB gewonnen. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de officiële uitreikingsceremonie in Stadsschouwburg Nijmegen. De prijs werd uitgereikt door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en voorzitter van de Koning Willem I Stichting Klaas Knot, in aanwezigheid van Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland en Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De onderneming werd onderscheiden voor de mate waarin het in de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen heeft getoond. Met het winnen van de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB laat Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. uit het Friese Bolsward de ondernemingen AAE B.V. uit Helmond en Apollo Group B.V. uit Coevorden achter zich. AFAS Software heeft de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf gewonnen, Eosta B.V. wint de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Meer informatie over de Koning Willem I Prijs: www.kw1prijs.nl.

Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. is een Fries aannemingsbedrijf dat garant staat voor meer dan 110 jaar bouwervaring. Vanuit twee vestigingen – Bolsward en Dokkum – richt de onderneming zich met name op projecten in de drie noordelijke provincies (inclusief de Waddeneilanden), Noord-Holland en de Noordoostpolder. Onder de naam DD Wonen biedt Dijkstra Draisma duurzame oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, zorg en leefbaarheid. Onder andere dankzij deze duurzame aanpak heeft de Friese onderneming de Duurzaam Bouwen Award 2016 en FD Gazelle Award in ontvangst mogen nemen. De Koning Willem I Prijs in de categorie MKB is de ultieme bekroning op het werk van Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V.

Biense Dijkstra, Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V.: ‘Succes betekent voor ons blijven innoveren en aanpassen aan de veranderingen in de wereld om ons heen. Dit lukt alleen met een bedrijf wat helemaal in haar kracht staat met tevreden medewerkers, die doen waar ze goed in zijn. Wij zijn enorm trots op dit resultaat en kunnen niet wachten om morgen, na gebak, aan de slag te gaan met ons gezamenlijke doel om in 2030 50% klimaatneutraal te zijn. Dat is slechts voor 20% een technische, maar voor 80% een sociale uitdaging. Daar gaan we ons best voor doen, met ondersteuning van deze prijs.’

Over de Koning Willem I Prijs & Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijs in de categorieën ‘grootbedrijf’ en ‘mkb’ uit en daarnaast de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Ze vormen de ultieme bekroning op goed ondernemerschap. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V., bekleedt de functie van voorzitter. De onafhankelijke ondernemingsprijzen worden actief gesteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie: www.kw1prijs.nl.