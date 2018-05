(Tekst: Persbericht)

CSV de Leeuwarder Zwaluwen: “Met deze nieuwe sporthal hebben we de perfecte sportlocatie voor de komende generaties!”

In juli 2018 wordt definitief gestart met de bouw van een nieuwe, energie neutrale sporthal aan de Middelzeelaan in de Leeuwarder wijk Nijlân. De gemeenteraad van Leeuwarden stemde op woensdag 23 mei 2018 in met de bouwplannen. Het is de bedoeling dat het complex in het voorjaar van 2019 klaar is. “Wij zijn ontzettend blij dat we nu écht los kunnen met de nieuwbouw!”, reageert Jan Adema, voorzitter van voetbalvereniging csv De Leeuwarder Zwaluwen. “Dit betekent heel veel voor de toekomst van onze club.”

Meer dan een sporthal

Het nieuwe sportcomplex is meer dan alleen een sporthal: er is ook ruimte voor een nieuw clubhuis voor de Leeuwarder Zwaluwen, die uitkijkt op het hoofdvoetbalveld van de Zwaluwen. Daarnaast zijn er commerciële ruimten en zijn er nieuwe was- en kleedruimtes. Naast de Leeuwarder Zwaluwen zullen ook het Friesland College (voor o.a. de CIOS opleiding), Piter Jelles, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en het Gomarus College gebruik maken van de sporthal.

Lekkend dak

De nieuwe sporthal komt in plaats van de oude sporthal aan de Van Loonstraat (gebouwd in 1967) en de verouderde kantine (van 1972) en kleed- en wasruimten van de Zwaluwen. “Onze huidige kantine is echt helemaal ‘op’,” vertelt Adema. “Als het regent zetten we emmers op de grond, zo lek is het dak… Bovendien betalen we nu jaarlijks bijna € 20.000,- aan stookkosten. In het nieuwe energie neutrale gebouw hebben we die kosten niet meer, zodat we meer kunnen investeren in het voetballen zelf.” In oktober 2015 tekenden de Leeuwarder Zwaluwen daarom al een intentieovereenkomst voor de bouw van een nieuwe sporthal met Van Wijnen Noord en de gemeente Leeuwarden.

Kosten

De nieuwe hal kost ruim € 7 miljoen. De Leeuwarder Zwaluwen betalen zelf de bouw van het nieuwe clubhuis, die € 800.000 kost. Adema: “Dat doen we deels met eigen middelen en door de inzet van vrijwilligers bij de bouw. Daarnaast hebben we een lening afgesloten.” De nieuwe sporthal komt in eigendom van de Stichting Sporthal Nijlân; de gemeente blijft eigenaar van de grond. De hal wordt verhuurd aan BV Sport, die de hal gaat exploiteren.

Nieuw kunstveld en tribune

Tegelijk met de bouw van de nieuwe sporthal worden ook de voetbalvelden en de tribune van de Zwaluwen aangepakt. Adema: “In 2019 wordt het kunstgrasveld met rubberkorrels vervangen door een nieuw kunstgrasveld. Daarnaast zal de gemeente Leeuwarden een nieuw kunstgras veldje aanleggen naast de sporthal. Overdag kunnen het onderwijs en kinderen uit de wijk daar ook gebruik van maken!” In 2018 wordt de huidige tribune bij het hoofdveld opgeknapt. “Samen met de nieuwe sporthal zijn wij dan weer helemaal klaar voor heel wat jaren voetbalplezier,” stelt Adema. “Over 6 jaar vieren we het 100-jarig bestaan van de Leeuwarder Zwaluwen. En dat kunnen we niet op een betere locatie vieren dan op dit prachtige nieuwe sportcomplex!”