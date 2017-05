(tekst: persbericht)

Feestelijke bekendmaking van 32 manifestaties; de deelnemende projecten van Under de Toer presenteren zich in de Grote Kerk Leeuwarden.

Under de Toer | Hoofdprogramma Culturele Hoofdstad 2018

Donderdag 18 mei van 19:30 tot 22:15 uur

Eindelijk is het moment daar! Op 18 mei staat de Grote Kerk van Leeuwarden in het teken van de presentatie van de 32 projecten die gezamenlijk het jaarprogramma van Under de Toer vormen. 32 verhalen, die tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in één van de vele kerken in Friesland worden verteld en getoond. Verhalen, die geboren zijn in die kerken en het vertrekpunt zijn voor manifestaties waarin de gemeenschap en kunstenaars samenwerken. De presentatie op 18 mei is een reis langs de projecten gepresenteerd door Tamara Schoppert.

We leven met verhalen en vertellen ze maar wat graag aan elkaar. Waar mensen bij elkaar komen ontstaan verhalen en worden ze doorgegeven. In vroeger tijden waren het in Fryslân de terpen waar mensen elkaar ontmoetten. Op de vlucht voor het water, maar ook om zoet water te halen uit de gemeenschappelijke put. Daarom staan veel Friese kerken op een terp. Soms nog volop in dienst als huis van God, maar ze doen ook dienst als galerie, theater, winkel, woonhuis of ze staan gewoon leeg. Het blijven bouwwerken vol verhalen. Religieuze, maar ook verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in de gemeenschap, die door de tijd heen steeds opnieuw worden verteld.

Landschap van verhalen

De initiatiefnemers van Under de Toer, Bouke Oldenhof en Jos Thie, zagen in al die verschillende verhalen, die rondom kerken worden verteld, een aanleiding voor interessante projecten. Manifestaties waarbij kunstenaars vanuit uiteenlopende disciplines samenwerken met de gemeenschap. Waarbij ze met elkaar een bijzonder verhaal van/nabij de eigen kerk opnieuw vertellen en verbeelden. Gesprekken met kosters, kunstenaars en de lokale gemeenschappen leidden tot enthousiaste reacties om deel te nemen. Vanaf 1 januari 2018 ontvouwen 32 projecten een landschap van verhalen van onder de toren zoals ze nog niet eerder zijn verteld.

Openbaring

Op 18 mei presenteert Under de Toer op verrassende wijze de deelnemende projecten aan het publiek. We nodigen u uit om deze projecten voor even alvast te beleven. Ook is er de ruimte om kennis te maken met de initiatiefnemers en makers van de verschillende projecten.

Presentatie Grote Kerk Leeuwarden

Datum 18 mei 2017

Locatie Grote Kerk Leeuwarden

Tijdstip 19:30 tot 22:15 uur.

Programma 19.30 – 20.00: kennismaken met de verschillende projecten

20.00 – 21.15: grote presentatie van alle projecten

21.15 – 22.15: kennismaken met de verschillende projecten

Verhalen onder de Torens

De torens die de hoofdrollen vervullen zijn: Mauritius-, Stadslaan- en Doopsgezinde kerk en Stadsherberg het Wapen van IJlst | Grote Kerk Leeuwarden | Mariakerk Mantgum | Mattheuskerk Langezwaag | Lambertuskerk Arum | Nicolaaskerk Wiuwert | Dorpskerk Huizum | St.Vituskerk Wetsens | Koepelkerk Berlikum | Ned. Hervormde Kerk Lemmer | Grote Kerk Hindeloopen | Kerk Sandfirden | Tsjerke Ryptsjerk | St.Gertrudiskerk Workum | Agneskerk Goutum | Thomaskerk Katlijk | Sint-Petruskerk Eestrum | Vincentiuskerk Reduzum, Gertrudiskerk Idaerd, Kerk Friens | St. Janskerk Hoorn Terschelling | Protestantse Kerk Tytsjerk | Bonifatiuskerk Oldeberkoop (Berkoper Karke) | Grote Kerk Harlingen | Kerk Schettens | Kapelle Haskerdijken | Oldehove Leeuwarden | PKN-Kerk Wommels | Bonifatiuskerk Ter Idzard | Mariakerk Kortezwaag | Protestantse Nicolaaskerk Nijland | St. Martinuskerk Wergea | Sint Margrietkerk Boksum | Meinardskerk Minnertsga