Als ik in een supermarkt kom blijf ik altijd even kijken bij het schap met de bakartikelen. Niet te lang want dat trek ik niet. De neiging om in lachen uit te barsten is dan wel erg groot en dat kan natuurlijk verkeerd opgevat worden. Dat mensen denken dat ik ze uitlach of, wat erger is, dat ze de GGD bellen en me afvoeren naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Maar het is natuurlijk ook om te lachen. Mix voor grootmoeders appeltaart; zelf boter, eieren en appels toevoegen. En wat zit er dan nog in dat pak? Mix voor pannenkoeken; zelf eieren en melk toevoegen. Idem. Mix voor boterkoek zelf boter en eieren toevoegen. Wat er in het pak zit is dus een beetje bloem en wat suiker. Voor onderstaand recept hoef je alleen maar boter, eieren, suiker en bloem toe te voegen en het pak boterkoekmix in de winkel te laten staan.

Benodigdheden:

250 gram boter

250 gram witte basterdsuiker

250 gram bloem

2 eieren

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de boter zachtjes in een pan. Vermeng in een kom de bloem met de basterdsuiker. Voeg de gesmolten boter toe en kneed het met de handen of met een mixer tot een homogene massa. Voeg 1 ei toe en kneed alles tot een ietwat slap deeg. Schep het deeg in een ingevette boterkoekvorm. Strijk de bovenkant glad. Klop het andere ei los en bestrijk de bovenkant vsn het deeg hiermee. Bak de boterkoek een klein halfuur in de oven. Laat de boterkoek volledig afkoelen alvorens hem aan te snijden.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma