(Tekst: CBS)

Nederlanders doen hun inkopen steeds vaker online. In 2017 kocht meer dan een kwart levensmiddelen of cosmetica via internet, een jaar eerder was dat nog 19 procent. Kleding en sportartikelen worden echter nog altijd het vaakst online gekocht. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS-onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2017’.

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 76 procent aan in 2017 wel eens iets online te hebben gekocht. Een jaar eerder was dat nog 73 procent. Kocht in 2016 nog 19 procent levensmiddelen of cosmetica via internet, dit jaar is dat 26 procent.

Ook bijna alle andere onderzochte goederen en diensten werden meer via het internet gekocht. Het populairst blijven kleding (52 procent), reizen en accommodaties (48 procent), en kaartjes voor evenementen (45 procent).

Nederlanders kopen vaker en voor meer geld online

Niet alleen nam het aantal mensen dat online aankopen doet toe, ook de frequentie steeg dit jaar iets. 23 procent van de Nederlanders kocht in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek drie tot en met vijf keer iets via internet. Dat was in 2016 nog 20 procent.

Ook het aankoopbedrag steeg licht. Het bedrag dat op internet werd besteed ligt het vaakst tussen 100 en 500 euro; 25 procent van de Nederlanders deed dit jaar aankopen in die prijsklasse. In 2016 was dat met 23 procent iets minder. 5 procent zegt voor 1 000 euro of meer online aan aankopen gedaan te hebben.

Mannen shoppen online vaker en voor meer geld dan vrouwen

In 2017 zei 7 procent van de mannen meer dan tien keer iets gekochte te hebben in de afgelopen drie maanden voorafgaand aan het onderzoek, tegen 5 procent van de vrouwen. Mannen shoppen niet alleen vaker dan vrouwen, ze besteden ook meer. 6 procent van de mannen winkelde online voor 1 000 euro of meer, terwijl 3 procent van de vrouwen dit deed.

Te late levering meest genoemde klacht

Met de toename van het aantal online shoppers stijgt ook het aantal klachten. Zei in 2016 nog 42 procent van de personen het afgelopen jaar problemen te hebben ervaren, in 2017 was dit 45 procent. Te late levering van bestelde producten is het meest genoemde probleem; bijna een kwart klaagde hierover. Op de tweede en derde plaats volgen technische problemen bij het bestellen of betalen (13 procent) en het ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen (10 procent).

Behoefte aan traditioneel winkelen belangrijkste reden om niet online te winkelen

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders gaven aan in het jaar voorafgaande aan het onderzoek géén online aankopen gedaan te hebben. Ongeveer 80 procent geeft als belangrijkste reden op dat ze liever een winkel bezoeken, bijvoorbeeld om het product in het echt te zien. Andere redenen zijn (telkens genoemd door ruim 30 procent) niet weten hoe goederen of diensten online aangeschaft moeten worden, er te weinig ervaring mee hebben en bezorgd zijn over veiligheid en privacy. Gebrek aan vertrouwen in correcte levering, klachtenafhandeling en retourprocedure spelen een kleinere rol.