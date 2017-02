(Tekst: Fryslân 1)

Boeren stoppen massaal. Ze houden het voor gezien. ,,We moeten boeren koesteren’’, is de oproep van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Door Karin de Mik

Binnen een dag zijn er 40.000 koeien aangemeld voor de stoppersregeling, terwijl er in de eerste rond gehoopt werd op 10.000. Het is een deel van de oplossing voor de overproductie aan mest in Nederland. Het is ook een duidelijk signaal uit de sector zelf. Het vertrouwen in de toekomst is niet zo groot.

