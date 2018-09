(tekst: GGZ Friesland)

Ruim 100 nieuwe gatekeepers in Friesland ‘Suïcide voorkom je samen’

Het aantal zelfdodingen is in 2017 gestegen ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek uit de meest recente cijfers van het CBS. Friesland is landelijk gezien de vijfde provincie en zit met het aantal zelfdodingen boven het landelijke gemiddelde. Suïcidepreventie heeft dan ook onverminderd aandacht van GGZ Friesland. Samen met GGD Fryslân en 113 Zelfmoordpreventie wordt op maandag 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventiedag 2018 het congres ‘Suïcide voorkom je samen’ georganiseerd. Daarnaast worden er in Friesland op deze dag 100 nieuwe gatekeepers opgeleid.

In 2017 maakten 1917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Onder personen ouder dan 60 jaar is het aantal zelfdodingen juist afgenomen. Opvallend: van alle personen in Nederland tussen 10 en 30 jaar, sterft ruim een kwart door zelfdoding. In deze leeftijdsgroep komt dat vaker voor dan overlijden aan kanker (15 procent), door verkeersongevallen op de weg (10 procent) of aan hart- en vaatziekten (5 procent).

100 nieuwe gatekeepers in Friesland

Tijdens de Wereld Suïcide Preventiedag op 10 september worden er op verschillende locaties in Friesland gatekeepertrainingen gegeven. Deze suïcidepreventietraining is zeer geschikt voor mentoren, thuiszorgmedewerkers, politieagenten, huisartsen en andere geïnteresseerden die getraind willen worden in het begeleiden van mensen met zelfmoordneigingen naar professionele hulp.

Congres ‘Suïcide voorkom je samen’

Tijdens het congres, dat plaatsvindt in het Van der Valk Hotel in Leeuwarden, vinden er zowel presentaties als workshops plaats. Die gaan bijvoorbeeld over de openheid van Friese burgers als iemand suïcidale gedachten heeft. Maar ook over hoe een bijdrage geleverd kan worden aan onder meer zelfdodingspreventie.

Topsprekers

Er zijn verschillende sprekers aanwezig op maandag 10 september, die hun kennis delen over suïcidepreventie vanuit verschillende invalshoeken. Zo spreken onder andere Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Judith de Heus, klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie, Ton Dhondt, psychiater en lid Raad van Bestuur GGZ Friesland, Hein Kuiken, wethouder Gemeente Harlingen, Herwil van Gelder, wethouder Gemeente Leeuwarden en Margreet de Graaf, directeur Veiligheidsregio Fryslân (GGD).

Publiekscampagne

GGD Fryslân start met 113 zelfmoordpreventie vanaf 10 september de vierde publiekscampagne in Harlingen en de tweede in Leeuwarden. De campagne heeft als doel het onderwerp zelfmoord bespreekbaar te maken. Een belangrijke drempel om het gesprek over zelfmoord aan te gaan is dat naasten niet goed weten hoe je zo’n gesprek kan voeren. Daarom wordt er in 2018 meer accent gelegd op het ‘Hoe?’ en richt de campagne zich ook op de naasten.

In Harlingen bestaat de doelgroep van deze campagne uit agrariërs die in de land- en tuinbouwsector en visserij werken.

In Leeuwarden is de campagne vooral gericht jongeren vanaf 12 jaar in het VO, MBO, HBO en jongerenwerk. We weten dat beide groepen (agrariërs en jongeren) een hoger risico vormen als het gaat om zelfmoord(gedachten).