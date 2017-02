Boeienkoning Andries Ekhart (PvdA) treedt vanavond weer op

(Van een correspondent)

Heel Friesland weet hoe de wethouders Ekhart en Feitsma (PvdA) worstelen met het dossier Caparis. Enkele dagen geleden gooide de ondernemingsraad een nieuwe steen in de vijver. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Ekhart een voorname rol in speelt, voldoet niet aan de wettelijke eisen. De nieuwe Raad van Commissarissen van Caparis bevestigt dit. Alle ambtenaren terug van verlof.

De hele Leeuwarder raad wilde in mei 2016 een quickscan naar de oorzaken van de problemen bij Caparis. De wethouders verzetten zich van het begin af aan met hand en tand. Dat wil zeggen, ze zeiden niets en staken geen poot uit om de quickscan te starten. De coalitiepartijen, PvdA, PAL/GroenLinks en CDA, mede – ondersteuners van de motie, begonnen te kronkelen. In september kwamen de wethouders met een konijn uit de hoge hoed. Een quickscan moest het niet zijn, maar ze hadden iets anders bedacht: bemiddeling. Uitgevoerd door Lodewijk de Waal, oud-voorzitter van de FNV. Al hield men die naam toen nog geheim. Wie Lodewijk heeft gevraagd, wat hij precies wel of niet heeft gedaan, wat zijn opdracht was, met wie hij moest praten, het was geheim, geheim, en nog eens geheim. Zo geheim dat de ondernemingsraad van Caparis in september, toen Feitsma en Ekhart dit vreugdevolle nieuws over De Waals’ bemiddeling meldden, nog helemaal niets wist van bemiddeling. Het schijnt dat dat tot op dit moment zo is gebleven. Zo ging dat bij Caparis: we houden de ondernemingsraad en het personeel overal zo veel mogelijk buiten. Wat betreft de mislukte bemiddeling van De Waal: er is aan de raadsleden over de oorzaken van ook deze mislukking niets schriftelijk meegedeeld. Geheim, geheim, en nog eens geheim.

Te hopen valt dat het hele verhaal binnenkort goed wordt opgeschreven. Misschien heeft Bas Haan na zijn onvolprezen boek over de “bonnetjes-affaire” en de politieke gevolgen daarvan (Opstelten, Teeven, Van Miltenburg, Van der Steur), tijd en zin. Met een beetje goede wil kan er wel subsidie uit het Mienskipsfûns voor komen. Genoemde bewindspersonen sneuvelden uiteindelijk ook vanwege slecht of onjuist informeren van het parlement.

Zo het nu lijkt geven PvdA (mevrouw Bok) en PAL/GroenLinks (de heer Nicolai), gedwee gevolgd door CDA (mevrouw Dames) de voorkeur aan de doofpot en nogal doorzichtige vertragingstactieken. Gezien de motie van mei, waarin onderzoek werd gevraagd, worden ze op deze manier zelf ook steeds meer onderwerp van onderzoek. Wat beweegt deze raadsleden die hun controlerende taak zo opzichtig te grabbel gooien? De wethouders en deze fracties, die het onderzoek obstrueren, koesteren de illusie dat ze er wel mee weg komen. Maar Bas Haan komt er aan.

Terug naar de bemiddeling van De Waal. Die kwam – we hebben het over september – in plaats van onderzoek en een enkele vraag van raadslid Bok zou in de bemiddeling worden meegenomen. Welke vragen waren dat, en bent u tussentijds op de hoogte gehouden, hoe De Waal hiermee omging, mevrouw Bok? Zo ja, hebt u uw mederaadsleden hierover geïnformeerd?

In december – pas na drie maanden – meldt wethouder Ekhart ‘out of the blue’ aan de raad dat De Waal eigenlijk nooit met de bemiddeling is begonnen. Er zijn volgens Ekhart wel gesprekken gevoerd, maar De Waal zag het blijkbaar al gauw niet meer zitten. Even zo maar een mondelinge mededeling van kampioen transparantie Ekhart. De raadsleden zijn verbijsterd en komen daar pas in januari op terug.

In diverse bijeenkomsten blijft Ekhart bezweren dat onderzoek geen zin heeft. Als doorslaggevend argument voert hij nu op dat zoveel mensen – zoals de oude RvC, directeuren – inmiddels zijn vertrokken. Het is om je er de “bûsen by út te skuorren”. Raadslid Jacobse (Gemeentebelangen) ontviel op dit punt het schampere commentaar of deze opgestapte heren misschien niet meer in leven waren? De wethouder kronkelde zonder schaamte door. Jacobse had er bij kunnen zeggen dat de goede vrienden van de beide wethouders – de ondernemingsraad – die eerder diverse malen door dezelfde wethouders in de beklaagdenbank zijn gezet – nog steeds fris en vrolijk aanwezig zijn. Zij zouden veel kunnen bijdragen aan een onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe commissaris die al lang geleden werd voorgedragen door de ondernemingsraad, maar door de toenmalige RvC – met instemming van onze wethouders – werd afgeserveerd. Ook deze speler zou veel aan onderzoek kunnen bijdragen. En een onderzoek kan ook putten uit de vergaderstukken van GR en de club van aandeelhouders. Dat is nu vertrouwelijk, maar dient openbaar te worden gemaakt.

Wordt vervolgd