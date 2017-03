Sven Kramer is foar de njoggende kear yn syn romrofte karriêre wrâldkampioen allround wurden. Yn Ham [...]

De nije kommissaris fan de Kening Arno Brok sil de finer fan it earste ljipaai earje yn it fjild dêr [...]

Ireen Wüst hat de 1500 meter wûn op it WK allround yn Hamar, mar de lieding is nei trije ôfstannen n [...]

“An de ene kant hest ’n onaindig soad tiid en mooglikheden, maar an de andere kant weetst nooit wat [...]

Yn it Nasjonaal Park de Alde Feanen komme fan ’t maitiid tsien bysûndere picknickbanken te stean. Fr [...]

Sven Kramer hat mei oermacht de 5000 meter wûn op it WK allround yn Hamar. Mei 6.12.33 bleau er syn [...]

Sven Kramer is mei it achtste plak op de 500 meter goed begûn oan it WK allround yn Hamar. De reedri [...]