(tekst: college b en w)

Besluit B&W

1. Een lening van € 50.000 verstrekken aan Deepgrooves BV io voor het oprichten van en de verdere ontwikkeling van deze onderneming;

2. De lening zoals vermeld onder 1. ten laste brengen van het krediet Economisch Participatiefonds;

3. De leningsovereenkomst is vastgesteld;

4. Het aanbrengen van eventuele ondergeschikte wijzigingen in de leningsovereenkomst mandateren aan de sectormanager Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering.

Toelichting

Deepgrooves BV richt zich naast de productie van vinylplaten op allerlei gerelateerde diensten en wil ook een deel van de platen circulair gaan produceren.

Het bedrijf gaat zich vestigen in de Blokhuispoort. Deepgrooves BV gaat in een ruimte van ca. 140m2 zitten. In de Blokhuispoort ligt de focus op cultuur, design en creativiteit. Het bedrijf Deepgrooves BV past qua profiel goed bij de andere bedrijven en organisaties in de Blokhuispoort, zoals het D’lab en de Design Factory. Deepgrooves BV biedt op termijn werkgelegenheid aan 10 medewerkers. Het college heeft besloten om Deepgroves BV met een lening van € 50.000 te ondersteunen.