Op televisie, ik zeg niet welk programma, want dan zeggen jullie misschien waarom kijkt hij naar zo’n ouwelullenomroep, zag ik een kok met een miniscuul schaartje één voor één blaadjes cress uit een bakje knippen. Het werd een heel klein gerechtje hoogstwaarschijnlijk, want alle ingrediënten werden als verkleinwoordje opgenoemd. Groentjes, kruidjes, krokantjes, hij keek er ook nog serieus bij. Het gaat slecht met de koks, dacht ik somber. Waar zijn in godsnaam de macho chefs gebleven. De chefs die bulderend de keuken binnenkomen zodat hulpjes spontaan beginnen te huilen en slimme leerlingkoks wegduiken achter het fornuis. De chefs die alles groots doen en nog nooit een verkleinwoordje uitgesproken hebben. Een beetje verdrietig maakte ik voor me zelf een espressootje en nam er een koekje bij. Straks maar een soepje voor de lunch, nam ik me voor.

Benodigdheden:

0.5 deciliter zonnebloemolie

1 fijngehakte ui

1 eetlepel kerriepoeder

600 gram bloemkoolroosjes, grof gehakt

5 deciliter melk

5 deciliter (groente)bouillon

1 eetlepel witte wijnazijn

grof zeezout en zwarte peper uit de molen

4 eieren

2 sneetjes witbrood, in blokjes gesneden

citroensap

gehakte koriander of peterselie

Bereidingswijze:

Fruit de ui in 2 eetlepels olie zacht. Doe de bloemkoolroosjes en het kerriepoeder er bij en bak deze een paar minuten mee. Giet de melk en de bouillon er bij en kook de bloemkoolroosjes in 10 minuten gaar. Pureer de soep met de staafmixer en breng hem daarna verder op smaak met peper, zout en citroensap. Breng een pan water aan de kook met de wijnazijn. Breek 1 ei in een kommetje. Maak met een garde een draaikolkje in het kokende water. Draai het vuur lager en giet het ei in het midden van het draaikolkje. Pocheer het ei 2 à 3 minuten. Schep het met een schuimspaan uit de pan en leg het ei op een doek. Herhaal dit met de andere eieren. Bak in de rest van de olie de broodblokjes bruin. Schep de gepocheerde eieren voorzichtig in een soepbord. Giet de soep er omheen en strooi de broodblokjes en de gehakte kruiden er over.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma