Dossier ‘zusterstad’ Valletta/Malta in feestjaar 2018

Werk voor Frans Timmermans (Europese Commissie), burgemeester Crone (gemeente Leeuwarden) en Tjeerd van Bekkum (LF 2018). Rapport Europese Parlement vraagt om harder optreden tegen corruptie op Malta.

(Van onze afdeling research)

De journalist van de Leeuwarder Courant – op reportage op Malta vanwege de start van de Culturele Hoofdstad aldaar – slaagde er in om de geruchtmakende moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017 amper te memoreren. Te veel tijd nodig om de hotemetoten – van Friese kant aanwezig – aan het woord te laten. En die hebben het te druk met wat zij onder ‘cultuur’ verstaan. Vermakelijk trouwens de onbekendheid die – de LC openbaart dat toch maar allemaal – blijkbaar op Malta, onder de hooggeplaatsten daar, bestaat over de zusterstad Leeuwarden/Friesland. Terwijl er toch – met Rudi Wester als heuse ambassadeur – zo werd ons steeds verteld, heel veel contacten en samenwerking was en is. Wie kent niet de aardappelgedichten?

Al naar het uitkomt hanteren de subsidie-vragers en subsidieverdelers brede of smalle definities van cultuur. Het wordt tijd de strijd tegen corruptie en de strijd voor persvrijheid als een hoog cultureel goed op te voeren. Zoals op Liwwadders eerder betoogd, gedragen burgemeester Crone (internationale contacten CH) en Tjeerd van Bekkum (opperhoofd LF 2018, bekend van zijn ontboezeming ‘wow’ in Den Haag over zijn eigen ‘impact’) zich daar niet naar.

Dit weekend komt Eurocommissaris Timmermans naar Leeuwarden. Hij kent de kwestie Malta en kan de anderen bijpraten. Het zou mooi zijn als hij deze gelegenheid benutte om de Europese aanpak van Malta toe te lichten.

Op Malta is het mis. Corruptie is wijdverbreid. Daar werd onderzoek naar gedaan, maar dat hielp nog niet. Een dieptepunt vormde de moord op de journaliste Galizia. Eurocommissaris Frans Timmermans vond dat de onderste steen boven moest komen. Een commissie van Europarlementariërs ging zelf op onderzoek uit. Het rapport van deze groep is verschenen. De commissie vindt dat de Europese Commissie (Frans Timmermans) echt aan het werk moet.

De krant Malta Today op 12 januari j.l. over het onderzoek:

“Tough Malta Mission Report of The European Parliament”

Today , the European Parliament published the report of its “rule of law” mission to Malta. The report followed the implications of members of the current government in the Panama Papers, the murder of the investigative journalist Daphne Caruana Galizia and concerns over the rule of law in Malta. The common report of a cross party delegation sheds light on serious shortcomings in the rule of law and demands tough consequences from Malta and the EU.

MEP Sven Giegold, financial and economic policy spokesperson of the Greens/EFA group and mem- ber of the Parliament’s Malta mission commented:

“Our mission found evidence for systematic and serious deficiencies in the rule of law in Malta. The European Commission should investigate our findings seriously. For the Maltese government it is now high time to finally take robust consequences after the Panama Papers and the murder of Daphne Galizia. Members of government with doubtful offshore accounts should be removed from office. The EU may not accept the deterioration of the rule of law in any member state. Corruption and financial crime has to be prosecuted effectively everywhere in Europe. Therefore, the European Commission and the Parliament should now intensify their work in the framework of Article 7 of the EU treaty.”

During the meetings, the MEP’s expressed serious concerns about the unclear separation of powers, which has been the source for the perceived lack of independence of the judiciary and the police, the weak implementation of anti-money laundering legislation, the serious problems deriving from the ‘investments for citizenship programme’, and the mentions of Maltese politically exposed persons in the Panama Papers and their continuing presence in government. Members noted the low rate of investigations and absence of prosecution by the Maltese authorities on these cases, as well as with regards to private sector actors involved, such as Nexia BT and Pilatus Bank.

The delegation underlined that the rule of law in the Member States, whether it is Malta or any other country, is of great concern to all: “The rule of law is a matter of collective security. The brutal assassination of Daphne Caruana Galizia was aimed at instilling fear in everyone, especially those involved in investigating and prosecuting cases of money laundering and corruption.”

Blijft de Friese bestuurlijke en culturele elite de handen schudden van deze ‘Maltese politically exposed persons’? We vermoeden van ja. Alles in het teken van de ‘cultuur’.