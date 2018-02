(tekst: ingezonden)

Biologische boerderij in Tytsjerk dreigt failliet te gaan door politieke besluiteloosheid

Fries cultureel erfgoed dreigt van weiland te verdwijnen door Haags mestbeleid

Tytsjerk, 5 februari 2018 – Zeldzame koeienrassen, zoals de Blaarkop, Lakenvelder en Fries roodbonte koe, worden met uitsterven bedreigd. Dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een vrijstelling voor deze zeldzame koeienrassen in het zogenaamde fosfaatbeleid. Op biologische boerderij Louwsmar hangt de Haagse stemming letterlijk als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Zonder vrijstelling dreigt de boerderij failliet te gaan, moeten tientallen kerngezonde, zeldzame koeien naar de slacht en verdwijnt levend erfgoed van de weilanden.

De biologische boerderij Louwsmar staat niet alleen, zonder vrijstelling dreigen duizenden koeien van zeldzame rassen geslacht te worden. Dit betekent de doodsteek voor deze met uitsterven bedreigde rassen.

Politiek geharrewar rondom mestbeleid

Nederland kent een ingewikkeld systeem van wet- en regelgeving als het gaat om mest. Na afschaffing van het melkquotum is een en ander nog complexer gemaakt met de komst van het fosfaatbeleid onder toenmalig staatsecretaris van Dam. Het is lang onduidelijk geweest hoe de regelgeving, die zich vooral richt op intensieve veehouderij, op duurzame, grondgebonden landbouw van toepassing is. De richting is momenteel duidelijk, intensieve veehouderij staat voorop, uitzonderingen voor zeldzame koeienrassen en biologische landbouw durft Minister van landbouw Carola Schouten niet aan.

Levend erfgoed naar de slacht

De op productie doorgefokte Holstein-Friesian koe domineert in de Nederlandse melkveehouderij. Zeldzame koeien zoals de Fries Hollandse, de Fries roodbonte, de Blaarkop, de Lakenvelder, het Brandrood-rund en de Witrik zijn amper meer in weilanden te vinden. Van sommige rassen zijn nog maar enkele honderden over. De historische waarde is onschatbaar. Daarbij is de bijdrage aan de fosfaatuitstoot verwaarloosbaar doordat de zeldzame rassen slechts 0,25 procent van de totale veestapel uitmaken. Desondanks is de minister tegen een uitzonderingspositie voor deze zeldzame rassen, waar soms nog maar een paar honderd van zijn. Het gevolg zal zijn dat velen van deze koeien naar de slager zullen gaan. Dit betekent de doodsteek voor deze met uitsterven bedreigde rassen.

Hartekreet

Voor boerderij Louwsmar betekent dit 25 gezonde Fries Hollandse en Fries Roodbonte koeien naar de slager. Vanaf boerderij Louwsmar luiden kinderen Marieke (34) en Meindert Engwerda (32) daarom de noodklok namens hun ouders. ‘Het levenswerk van onze ouders, die juist bewust hebben gekozen voor een biologische werkwijze met uitsluitend oer-Friese koeienrassen, dreigt verloren te gaan terwijl juist zij een rolmodel zijn van duurzaamheid en agro-biodiversiteit. De biologische boerderij, dreigt nu te moeten sluiten vanwege het ontbreken van politiek draagvlak en daadkracht. Dat is niet te verkroppen’, aldus Marieke.