(Tekst: CBS)

In 2017 werden 16 145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14 490 nareizigers. In totaal ontving Nederland afgelopen jaar 2 procent minder asielzoekers en nareizigers dan in 2016. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Nederland ontving in 2017 30 635 asielzoekers en nareizigers, 550 minder dan in 2016. Het percentage nareizigers in het totaal steeg in 2017 naar 47, tegen 38 procent het jaar ervoor. Het is het hoogste aandeel nareizigers sinds asielzoekers de mogelijkheid hebben via een speciale procedure familieleden te laten overkomen.

Meer volwassen asielzoekers en nareizigers

Het percentage minderjarigen onder de asielzoekers en nareizigers daalde ten opzichte van 2016, terwijl dat van volwassen mannen en vrouwen steeg. Zowel de minderjarigen als de meerderjarige mannen kwamen uit op 37 procent. Onder de nareizigers bevinden zich relatief veel minderjarigen, maar dat percentage daalt sinds 2013. In 2017 nam voor het eerst in enkele jaren ook het percentage minderjarigen onder de asielzoekers af.

Hoogste aantal Turkse asielzoekers sinds 2002

In 2017 vroegen 480 Turken asiel aan in Nederland. Dat is 8 keer zoveel als in 2015 en het hoogste aantal sinds 2002. Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije in juni 2016 is het aantal asielaanvragen van Turken hoger dan daarvoor. In november 2017 dienden 80 Turken een eerste verzoek in. Ook in de meeste andere EU-landen is het aantal Turkse asielzoekers sinds de staatgreep gestegen. Dat geldt met name voor Duitsland en Griekenland.

Syriërs en Eritreeërs nog steeds meer dan de helft

Syriërs en Eritreeërs warende grootste groepen asielzoekers en nareizigers in 2017, net als de drie jaar daarvoor. Deze groepen waren goed voor 38 en 15 procent van het totaal. Ook de staatlozen, vaak Palestijnen uit Syrië, maken nog 5 procent uit.