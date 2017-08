(Tekst: CBS)

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS.

Vooral in gebieden aan de rand van Nederland, zoals de Waddeneilanden, werkt een relatief groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. Ook in grote steden komt werken én wonen relatief veel voor. In 28 gemeenten werkt meer dan de helft van de in loondienst werkende inwoners in dezelfde plaats.

In bijna twee derde van de gemeenten vindt echter dagelijks een kleine exodus plaats: 70 procent of meer van de in loondienst werkende inwoners doet dit buiten de gemeentegrens . De gemeente Onderbanken spant de kroon, meer dan 90 procent van de werknemers doet dit buiten het dorp.

Gemiddelde woon-werk afstand doorgaans tussen de 15 en 35 kilometer

Voor het grootste deel van de werknemers ligt de gemiddelde afstand tot hun plaats van werken tussen de 15 en 35 kilometer. Inwoners van de gemeenten als Terschelling, Hulst, Vlissingen, De Marne, Sluis, Vaals, Eemsmond, Delfzijl en Dronten wonen gemiddeld meer dan 35 km bij hun werk vandaan. In de gemeenten Amsterdam, Westland, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Bunschoten en Edam-Volendam wonen de werkenden minder dan 15 km bij hun werk vandaan.

In het algemeen wonen mensen in de Randstad en Noord-Brabant minder ver van hun werk af dan daarbuiten. Uitzondering is de regio Twente.

Dit onderzoek, dat betrekking heeft op ruim 7 miljoen banen van werknemers, brengt het aantal banen van werknemers per woon- en werkregio en de afstand over de weg tussen de centra van de woongemeente en de gemeente waarin de werkgever is gevestigd in kaart. De woon-werkafstanden van mensen die wonen en werken in dezelfde gemeente, worden bepaald aan de hand van de afstand over de weg tussen de wijk waar men woont en de wijk waar de werkgever is gevestigd. De gemeente waarin de werkgever is gevestigd, kan afwijken van de daadwerkelijke werklocatie. Zo worden uitzendkrachten bijvoorbeeld gerekend tot de gemeente waar het uitzendbureau is gevestigd, en niet bij de gemeente waar de inlener is gevestigd. Ook in andere gevallen kan de werklocatie van werknemers afwijken van de vestiging van de werkgever. ZZP-ers maken geen deel uit van dit onderzoek.