Nadat het goede schip de Edda na 3 weken op zee en daarna nog een week op de rivier was aangekomen in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, was de hele bemanning wel klaar met mijn scheepskost. Ze gingen biefstuk eten in één van de vele restaurants in de stad. Dat hield wel in dat ik niks meer te doen had als scheepskok. Niet dat ik dat erg vond, ik ging ook biefstuk eten. Lekker met een gebakken ei er op.

Alleen op de zaterdag moest ik nog koken. Ondanks dat het 38 graden was, kwam iedereen terug voor een bord Groninger rijsttafel. Kapucijners met toebehoren dus. Toen ze uitgegeten waren ben ik even de wal opgegaan; biefstuk eten, weer met een gebakken ei.

Benodigdheden:

5 eetlepels zonnebloemolie

150 gram gerookte spekblokjes

4 ossenhaasbiefstukjes van 2 centimeter dik

zout en peper

4 eieren

1eetlepel grove mosterd

2 eetlepels rode wijnazijn

1 doosje rucola

Bereidingswijze:

Verdeel de zonnebloemolie over 3 koekenpannen. Bak in de eerste de spekblokjes krokant. Bak in de tweede de biefstukken op hoog vuur anderhalve minuut aan iedere kant. Bestrooi de biefstukken met peper en zout en houd ze warm. Bak in de derde pan de eieren ‘sunny side up’. Doe de rucola in de pan met de spekblokjes en verwarm dit, terwijl je het een paar keer omschept tot de rucola slap wordt. Verdeel dit over 4 borden. Leg de biefstukjes er op. Leg daarna op iedere biefstuk een spiegelei.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma