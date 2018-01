(tekst: persbericht)

Opening dbieb trekt direct veel bezoekers

Leeuwarden, 25 januari 2018 – Onder grote publieke belangstelling opende dbieb vanmiddag de deuren voor het publiek. Was het de afgelopen dagen nog een komen en gaan van werkmannen, schoonmaakploegen en inrichters, vandaag is het resultaat van de ‘monsterklus’ te bewonderen. Komend weekend staat het programma van dbieb al bol van de activiteiten, onder andere vanwege de opening van LF2018.

De eerste bezoeker Coby Douma was blij verrast toen ze uit handen van Hans van der Veen, directeur van dbieb, bloemen en een jaarabonnement cadeau kreeg. “Wat leuk, ik haal altijd boeken voor mijn moeder, dus de bloemen doe ik haar cadeau”.

Meest bijzondere bieb van Nederland

Bij het zien van de inspirerende en eigentijdse bibliotheek zijn de oh’s en ah’s niet van de lucht. Volgens Hans van der Veen een “parel in bibliotheekland”. De tijd van het boekenpakhuis behoort in Leeuwarden dan ook tot het verleden. In dbieb is alle ruimte om te ontdekken, te leren, te maken en te ontmoeten. Met de mogelijkheid om tentoonstellingen, lezingen, workshops en spreekuren te houden. Met meer dan 200 werkplekken om te studeren, werken en vergaderen.

Ook Café de Bak ontving vandaag de eerste gasten. Een kop koffie drinken, lunchen of avondeten: het kan allemaal. Dat het café deels in de centrale hal van dbieb is ondergebracht, is bijzonder te noemen. Een boek of tijdschrift kan gerust mee als er gegeten of gedronken wordt.

7 dagen per week open

De openingsuren zijn verruimd van 39 naar 73 uren. Een bezoek aan dbieb kan nu 7 dagen per week. De komende tijd worden de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i‘ gezet. De officiële opening vindt plaats op 23 maart, de dag erna is er Open Huis met vele activiteiten.

