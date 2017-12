Mooi manifest van het Friese culturele veld naar aanleiding van de voorgenomen herverdeling van provinciale middelen. Zelden toonden zich de culturele spelers zich zo eensgezind: geef ons tijd en geld. Of al die ondertekenaars ook hebben nagedacht over het vervolg is mij niet helder. Terecht vragen uiteenlopende culturele instellingen en organisatoren van diverse evenementen om een uitstel van de discussie, eerst de resultaten van het project LF2018 afwachten. Hoe de discussie daarna wordt vormgegeven blijft in nevelen gehuld, het lijkt mij niet verkeerd om daar tijdig over na te denken. Per slot van rekening zal dat overleg georganiseerd moeten worden en wie gaat dat doen?

Ooit kocht ik een weinig bekend boek getiteld The Social Psychology of Organizing. Psychologie betreft de individuele mens, sociologie grote groepen mensen zoals samenlevingen en sociale psychologie betreft tweetallen en kleine groepen. Organiseren betreft veelal een overzichtelijk aantal mensen al dan niet onderdeel van een organisatie. Thema’s in het genoemde boek zijn minitheorie en terugkoppeling. Je wilt alleen of met anderen een bepaald doel bereiken en onderneemt daartoe diverse acties in de veronderstelling dat het uitvoeren van die acties het doel dichterbij brengt. Tussen acties en doel wordt een causaal verband verondersteld en die relatie tussen oorzaak en gevolg wordt een minitheorie genoemd. Je kunt stellen dat het een hypothese is die nog wel even getoetst moet worden door het uitvoeren van de voorgenomen acties. Terugkoppeling is nodig om afwijkingen van de te varen koers te corrigeren. Klinkt prachtig deze boekenwijsheid, maar wat komt er in de praktijk van terecht? In het openbaar bestuur doorgaans bar weinig door het geringe leervermogen van ambtenaren.

Onlangs maakte de redactie van zich weer eens druk over de verhuizing van de centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek naar de voormalige gevangenis de Blokhuispoort. Op dit moment is de bieb tijdelijk gevestigd in winkelcentrum Zaailand. De aldaar gevestigde winkeliers vinden de pop-up bieb prima want die zorgt voor winkelverkeer. De bibliotheekbezoekers hebben ook geen enkel probleem met de locatie, het had een mooie win-winsituatie kunnen zijn. Wat ging er allemaal niet goed? Om te beginnen stond de eindbestemming van de bibliotheek van te voren vast zonder onderzoek naar alternatieven. Op zich een slechte zaak. Was het winkelcentrum dan in beeld gekomen? Vermoedelijk niet, De huidige pop-up uitvoering is een noodgreep vanwege de verkoop van het oude pand de Beurs aan de Rijksuniversiteit Groningen terwijl de nieuwe locatie nog niet klaar is. Het aardige van de situatie is dat het tot een nieuw inzicht heeft geleid: wie de loop in een leegstand winkelcentrum wil krijgen moet op de hoogste etage een semi-publieke instelling vestigen. Helaas voor Leeuwarden hebben we daar niet veel van. Eveneens spijtig is dat de nieuwe inzichten niet tot een verlegging van de koers (kunnen) leiden, de eindbestemming ligt vast en het ontbreekt aan flexibiliteit.

Mooi manifest van het Friese culturele veld richting de provincie, nu het vervolg. Organiseren is een globale richting aangeven en vervolgens activiteiten ontplooien om te zien of daarmee het beoogde doel wordt bereikt. Feedback verzamelen om te kijken of je met z’n allen op koers ligt en voldoende flexibiliteit inbouwen om indien nodig die koers te (kunnen) verleggen. De ondertekenaars vragen terecht om uitstel van discussie, eerst van 2018 een cultureel feest maken.