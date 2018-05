(tekst: Groene Ster Duurzaam)

Bezwaar tegen gevolgde procedure omgevingsvergunning

GSD heeft bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop de gemeente Leeuwarden probeert de omgevingsvergunningen voor meerdaagse festivals in de Groene Ster te realiseren.

Even een korte terugblik.

In juli 2017 heeft de bestuursrechter de toen geldende omgevingsvergunningen buitenwerking gesteld en vernietigd. Zowel deze bestuursrechter als ook de voorzieningenrechter uit een zittingsproces een week later hebben, de gemeente Leeuwarden dringend verzocht om de omgevingsrechtelijke basis voor het houden van grote muziekfestivals in de Groene Ster vóór aanvang van het seizoen 2018 beter op orde te brengen. De gemeente zou dat kunnen doen met nieuwe omgevingsvergunningen, een herziening op het bestaande bestemmingsplan, of een combinatie van beiden.

Pas in het najaar heeft het bestuur van de gemeente Leeuwarden besloten om een herziening op het bestemmingsplan pas in 2019 te realiseren omdat de tijd te kort zou zijn dat vóór de aanstaande festivals in 2018 nog rond te krijgen. Het seizoen 2018 zou dan maar moeten worden afgehecht met nieuwe omgevingsvergunningen. In februari 2018 is overeenstemming bereikt met de gemeenteraad over het Plan van Aanpak voor een herziening op het bestemmingsplan teneinde festivals in de Groene Ster permanent mogelijk te maken. Een duur adviesbureau moet de gemeente hierbij assisteren.

Met festivalorganisatoren heeft de gemeente in maart 2018 afspraken gemaakt hoe het seizoen 2018 kan worden ingericht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde “Definitieve Kaderstelling meerdaagse festivals in de Groene Ster 2018“.

Maar liefst 8 maanden (!) na de uitspraak van bovengenoemde rechters en slechts twee maanden vóór de aanvang van het festivalseizoen 2018 verschijnen pas de aanvragen voor de gewraakte omgevingsvergunningen. GSD heeft vrijwel direct de gemeente schriftelijk benaderd met de vraag of het traject voor deze omgevingsvergunningen via een reguliere dan wel uitgebreide procedure verloopt. De keuze van deze mogelijkheden is namelijk van belang omdat dit de rechtspositie van eventuele (derde)belanghebbende (lees: GSD) bepaalt. Een herhaald verzoek van GSD om uitsluitsel is door de gemeente tot op heden onbeantwoord gebleven.

Op basis van de gepubliceerde aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft GSD toch maar een zienswijze ingediend. Nadat wij deze zienswijze hadden ingediend volgde vrij snel de publicatie van de zogenaamde Concept Besluiten voor de omgevingsvergunningen voor de vier festivals. Hierbij gold een 5 daagse inzagetermijn dat tevens de termijn betekende voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Vaststelling uitgebreide procedure.

Het feit dat er sprake is van een zienswijze duidt op een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning. Bij een reguliere procedure is de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen niet aan de orde. Ook andere indicaties (correspondentie met de provincie en gebezigde termen in de Concept Besluiten) gaven aan dat sprake moet zijn van een uitgebreide procedure. Nogmaals: de gemeente weigert tot op heden antwoord te geven op onze vraag welke procedure nu eigenlijk wordt gevolgd.

Als sprake is van een uitgebreide procedure dan geldt voor de termijn dat een zienswijze kan worden ingediend, 6 weken en geen 5 dagen! Voor Promised Land gaat zoiets dan desastreus uitwerken want dan zal pas daags vóór de opbouwperiode van dat festival de termijn voor een zienswijze zoals voorgeschreven, aflopen. Een omgevingsvergunning zou dan diezelfde dag nog moeten worden gepubliceerd waarbij de inwerkingtreding pas mag ingaan nadat de additionele 6 weken is verstreken in geval dat een beroep op de uitgifte van de omgevingsvergunning wordt ingesteld.

Indiening bezwaar.

Omdat GSD van mening is dat een essentiële processtap bij de verwezenlijking van een omgevingsvergunning geweld wordt aangedaan is bezwaar aangetekend. Het zal geen verrassing zijn dat de gemeente de nog kort resterende tijd voor aanvang van het festivalseizoen als verzachtende omstandigheid zal opvoeren waarom besloten is voor de bijzonder korte termijn voor de indiening van een zienswijze. Wij achten een dergelijke argument niet verdedigbaar. Immers al vanaf juli vorig jaar juli heeft de gemeente de mogelijkheid gehad de omgevingsrechtelijke basis voor het houden van meerdaagse festivals in de Groene Ster, op orde te krijgen. Wij moeten concluderen dat 8 maanden later en amper twee maanden vóór aanvang van het festivalseizoen de gemeente pas stappen is gaan ondernemen om voornoemde basis voor de festivals te gaan regelen. De gemeente had beter moeten weten.

Het bezwaar dat we hebben ingediend kunt u hier nalezen.