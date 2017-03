(tekst: PvdA Leeuwarden)

Schriftelijke vragen: Zonnepark Wirdum

Geacht college,

Afgelopen week is er een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Leeuwarden, voor het ontwikkelen van een zonnepark van 41 hectare tussen Leeuwarden en Wirdum. De PvdA-fractie heeft hierbij de volgende schriftelijke vragen aan het college.

– Is het college op de hoogte van de grote zorgen die er onder de bevolking van Wirdum leven en zijn er vanuit het college contacten met het dorp over de plannen ? Zo ja welke, zo neen is het college voornemens op korte termijn die contacten te leggen?

– Hoe kijkt het college aan tegen de enorme omvang en de locatie van dit forse initiatief?

– Voldoet het initiatief naar het inzicht van het college aan de voorwaarden van het bp Zon ?

Gezien de urgentie van het onderwerp en de lopende aanvraag, zien wij de antwoorden op deze vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Klaas Zwart

PvdA