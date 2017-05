Het komt twee of drie keer per jaar voor dat de torenwachters van de Oldehove in Leeuwarden bezoekers achterlaten. Torenwachter Titus Oomes: ‘Ik heb al een keer gehad dat er een meisje, dat stoned bleek te zijn, achterbleef. We hadden haar niet opgemerkt. Ze was in slaap gevallen.’ Een ouder echtpaar kwam eveneens in de toren voor een dichte deur te staan terwijl de torenwachters al naar huis waren.

Volgens Oomes hoeven de torenwachters de veertig meter hoge Oldehove bij het verlaten niet te beklimmen om te kijken of er nog mensen aanwezig zijn. Vier camera’s houden het traject in de gaten. Maar controle blijkt niet afdoende. ‘We houden wel bij wie er in het laatste uur van opening naar boven gaan.’ Tot grote rampen heeft de aanwezigheid van opgesloten torenbeklimmers nog niet geleid. Dat komt omdat bij de ingang een telefoon aanwezig is waarmee men hulp in kan roepen. Bovendien beschikken bezoekers vaak zelf over een telefoon waarmee hulp ingeroepen kan worden. In dat geval komt vrijwilligerscoördinator William Lord in de benen om de bezoekers te bevrijden.

De toeristische attractie Oldehove wordt steeds vaker in de wielen gereden door de organisatoren van evenementen op het Oldehoofsterkerkhof. De toren en de evenementen zijn geen vrienden van elkaar. Overleg tussen de beheerders van de toren en de evenementenmanager van de gemeente hebben niet geleid tot een vreedzame oplossing. De deur van de monumentale toren blijft daarom soms gesloten. Ook deze week was dit het geval.