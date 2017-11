(tekst: ingezonden)

In de Wijbrand de Geeststraat werd vandaag bijgaand pamflet verspreid.

(zie bijlage) Door de gewijzigde verkeerssituatie bij de Vlietsterbrug

is de verkeersdrukte in de Wijbrand de Geeststraat aanzienlijk toegenomen.

Hier onder ook de tekst:

VERKEERSOVERLAST WIJBRAND DE GEESTSTRAAT

Hallo Medebewoner van de Wijbrand de Geeststraat,

Sinds enkele weken is er een grote toename van het verkeer in onze

straat. Dit geeft overlast, –

Hardrijdend verkeer,

Zwaar verkeer (meer bussen en vrachtauto’s),

File (die regelmatig de halve straat bevat),

Uitlaatgassen,

Geluidsoverlast.

Hiermee wordt onze straat met woonhuizen zodanig belast dat dit ons

woongenot bederft.

Door de toename van fijnstof wordt onze straat ongezonder, de vervuiling

neemt toe, de huizen

worden zwaarder belast (trillingen), de straat wordt onveiliger, vanuit

de zijstraten de weg op rijden

is lastiger, uitladen van boodschappen is gevaarlijker. Het kruispunt

bij de Oosterbrug is onveiliger en

zorgt voor opstoppingen waardoor er files in onze straat komen

Wilt u wanneer u overlast ervaart een klacht indienen bij de gemeente.

Voor een klacht kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente

14058

Wij hebben ook al klachten ingediend en het helpt als meer bewoners dit

doen.

De medebewoners (huisnrs. 21 en 26),

E. van Bergen, R. Rozenberg