Nieuw Mellens is opnieuw getroffen door een virus. Bezoekers krijgen het advies om hygiënische maatregelen te treffen.

Volgens een woordvoerdster van Noorderbreedte, waaronder Nieuw Mellens valt, is het virus dat is opgedoken ‘veel voorkomend.’ Het gaat om het rotavirus, een broertje van het gevaarlijkere norovirus. In beide gevallen worden patiënten van Nieuw Mellens geconfronteerd met overgeven en diarree.

Volgens de woordvoerdster is de virusbesmetting nog niet over, maar neemt wel af. Over de oorzaak is volgens de woordvoerdster weinig bekend. De infectie wordt overgebracht door contact met de ontlasting (faeco-orale route, bijvoorbeeld door vuile luiers) of met braaksel van een patiënt. ‘Het komt in bijna alle soortgelijke instellingen voor.’

Dit voorjaar was er ook al een uitbraak van het rotavirus.