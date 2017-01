(tekst: persbericht)

Heerenveen, 24 januari 2016

Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van onze gebouwen noodzakelijk is. Voor onze vestiging Aldlânstate in Leeuwarden zijn er al langer plannen, maar voor de locatie Heerenhage zijn die er nu ook. Bewoners van Heerenhage, omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten op dinsdag 24 januari a.s. Het wijkplatform is ook uitgenodigd.

Aanleiding

Er is veel vraag naar woningen voor senioren. Ouderen zijn zich bewust van het feit dat de overheid van je verwacht dat je tijdig gaat wonen in een voor senioren geschikte (levensloopbestendige) woning. In Heerenhage passen de huidige badkamer en de wc vaak niet bij die behoefte. Met een rollator of rolstoel kunnen senioren zich in de badkamer bijvoorbeeld niet goed redden.

Ook is uit marktonderzoek gebleken dat het huidige complex te veel woningen heeft. In de nieuwe situatie bouwen we ongeveer 130 appartementen voor 55-plussers en dat is 100 appartementen minder dan we nu op de locatie hebben staan.

Heerenhage, sloop en daarna nieuwbouw

Voor de herontwikkeling van Heerenhage is het noodzakelijk dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en het is financieel niet mogelijk om in fases te bouwen. Dat wil zeggen dat het voor bewoners helaas noodzakelijk is om 2 keer te verhuizen. We zijn ons er van bewust dat dit voor hen een hele belasting is. Voor bewoners van Heerenhage is tijdelijke woonruimte beschikbaar in Aldlânstate in Leeuwarden.

Aldlânstate, nieuwbouw en daarna sloop

De nieuwbouw van Aldlânstate kan te zijner tijd plaatsvinden zonder sloop en daarom is daar tijdelijke woonruimte voor bewoners van Heerenhage beschikbaar. Over de plannen voor Aldlânstate kunnen op dit moment geen concrete mededelingen worden gedaan.