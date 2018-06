Deelnemers aan de vele wandeltochten door Leeuwarden zijn niet meer welkom in de tuin van het Sint Anthony Gasthuis en in het Boshuisen Gasthuis. De bewoners van deze binnenstadshofjes zijn het bezoek beu. Ze raken geïrriteerd door de voortdurende stroom toeristen.

Hester Postma, medewerkster van het Historisch Centrum en bekend met de wandeltochten, herkent de klacht. ‘Er zijn opmerkingen bij ons binnengekomen over het bezoek aan de gasthuizen. De mensen van de gasthuizen hebben natuurlijk gelijk, want zij wonen daar.’ Postma heeft de organisatoren van enkele wandeltochten inmiddels op de hoogte gesteld van de klacht en hen verzocht hier rekening mee te houden.

Postma zegt dat het aantal wandelingen in Leeuwarden is verdubbeld. ‘Soms hebben we tien wandelingen op een dag. Vandaag staan er zeven op het programma.’

De stadswandelingen werden aanvankelijk alleen verzorgd door de VVV. Toen die organisatie van de wandelingen af wilde werden deze overgeheveld naar het Historisch Centrum. Daar zijn nu 35 gidsen aan verbonden. Ook de particuliere markt heeft de tochten ontdekt. En de VVV is weer met wandelingen gestart.