(tekst: uit het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders – 20 jaar Stadsblad Liwwadders)

‘Ga maar in een andere kamer slapen’. Dat advies kreeg Reneey Nagtegaal toen het lawaai van haar Franse bovenbuurvrouw opnieuw de spuigaten uitliep. Bewoners van de Curaçaostraat in Leeuwarden zijn de overlast van bewoners van woningen die gehuurd worden door instelling Fier meer dan zat. Sommigen wonen er al meer dan veertig jaar en zien hun straat zienderogen achteruit hollen. ‘Op het pleintje waar ik woon zitten we met tien nationaliteiten. Dat is geen enkel probleem. Al lijken de instellingen (Fier, politie, gemeente en WoonFriesland) waarbij we klagen snel de racismekaart te trekken. Terwijl problemen enkel veroorzaakt worden door de bewoners van Fier. Die gedragen zich buitengewoon onfatsoenlijk en ongemanierd. Wij worden met hun cliënten opgezadeld en moeten ze onbetaald opvoeden. Fier de lusten, de buren de lasten.’