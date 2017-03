Wethouder Ekhart (PvdA): hartverscheurend

(Van een correspondent)

Wie de rol van wethouder Ekhart in het dossier Caparis in 2016 en een paar maanden in 2017 overziet komt tot de conclusie “hartverscheurend”. Zo concludeerde mevrouw Bruinincx van D66 gisteravond in de Leeuwarder gemeenteraad in een indrukwekkend betoog. Vlak daarvoor had wethouder Ekhart zelf het woord hartverscheurend in de mond genomen om de beklagenswaardige positie van medewerkers van Caparis te omschrijven. Zij zouden niet langer in onzekerheid mogen blijven. Onzekerheid die door Ekhart en de zijnen zelf is gecreëerd, maar dat terzijde.

Er klonk in de verzuchting van Ekhart nogal wat zelfbeklag door. Met zijn recente daden heeft hij in en om Caparis een storm doen opsteken waarvan hij beweert die op geen enkele manier te hebben zien aankomen. Voor veel raadsleden klonk dit ongeloofwaardig. VVD’er Bevers adviseerde de wethouder om een goede spiegel te kopen. Bevers zette ook mevrouw Bok (PvdA) te kijk, die begon te zwaaien met brieven uit 2016 om het gelijk van de wethouder aan te tonen. Mevrouw Bok verzuimde voor te lezen aan wie die brieven geadresseerd waren en wat er precies in stond. Het loopmeisje van de wethouder, zo gedraagt mevrouw Bok zich.

Terwijl zelfs mevrouw Dames van het CDA zich geschokt toonde. Vanaf nu, vanaf vandaag – moet het echt beter, zo riep zij uit. Dat had al lang gekund als het CDA, en PAL/GroenLinks en PvdA niet de uitvoering van de motie van 30 mei 2016 – waar ook hun handtekeningen onder stonden – hadden geblokkeerd. De in de motie gevraagde quickscan en de voor eind 2016 gevraagde rapportage zijn geobstrueerd door de wethouders Feitsma en Ekhart. De coalitie-partijen hebben dat actief ondersteund. Was er toen – in eerste instantie op basis van een goede analyse via een korte quickscan – orde op zaken gesteld, dan was veel misère te voorkomen geweest.

Het verhaal lijkt nog lang niet uit. De gemeenteraad van Heerenveen – het andere kamp – zal op 20 maart in debat over de gang van zaken. Ook daar was gisteravond de grote vraag in de commissie samenlevingszaken: “hoe heeft dit zo kunnen gebeuren”.

Liwwadders streeft er naar hier de komende tijd op een aantal punten gedetailleerder op in te gaan.

