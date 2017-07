(Tekst: CBS)

Nederlandse bestelauto’s vervoerden in 2016 ruim 64 miljoen ton goederen. Dit was ongeveer 10 procent van het totaal vervoerde gewicht over de weg door Nederlandse voertuigen. Vooral bouw- en servicebedrijven maken gebruik van bestelauto’s. Dit meldt het CBS op basis van cijfers samengesteld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

In 2016 waren er ongeveer 800 duizend bestelauto’s en -busjes die zakelijk werden gebruikt. Servicebedrijven vervoerden 34 miljoen ton goederen met bestelauto’s (exclusief gereedschap), bouwbedrijven 22 miljoen ton en goederen, post- en pakketbedrijven 8 miljoen ton.

Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar 15,8 miljard kilometers om al deze goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Dat is gemiddeld 43 miljoen kilometer per dag. Bestelauto’s reden hiermee bijna zeven keer zo weinig kilometers als personenauto’s, maar bijna driemaal zoveel als vrachtauto’s.

De meeste kilometers werden gereden door bestelauto’s van bouw- en servicebedrijven. Zij waren goed voor driekwart van alle afgelegde kilometers. Bestelauto’s in het goederen- en postvervoer legden de overige 25 procent van alle gereden kilometers af. Hun aandeel in het vervoerde gewicht bedroeg slechts 13 procent. In het goederen- en postvervoer worden veelal lichte artikelen, zoals levensmiddelen, bloemen, postpakketjes en post vervoerd.

Vooral buiten de spits onderweg

Van alle uren die bestelauto’s onderweg waren, reden ze gemiddeld bijna 60 procent van de tijd buiten de ochtend- en avondspits. Vooral bestelauto’s ingezet voor goederen- en postvervoer reden relatief veel buiten de spits (tussen 9 en 16 uur). Driekwart van alle gereden uren betroffen uren buiten de spits. In de bouw was dit 40 procent. Hier wordt vaak ’s ochtends naar de bouwplaats gereden en ’s avonds weer terug naar huis.

Tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends werd bijna 10 procent van alle uren gereden. Internetwinkels bieden klanten steeds meer mogelijkheden om laat in de avond bestelde goederen de volgende dag nog te laten bezorgen. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid van bestelauto’s in het goederen- en pakketvervoer gedurende de nachtelijke uren.

Veel eigen vervoer

Ruim 95 procent van alle bedrijven met één of meer bestelauto’s zijn bedrijven die voor eigen rekening rijden (eigen vervoer). De meesten zijn klein in omvang: ruim driekwart heeft slechts één bestelauto in bezit, terwijl één procent er meer dan tien heeft. De eigen vervoerders vervoerden 97 procent van het gewicht aan goederen in bestelauto’s. Ter vergelijking: bij vrachtauto’s is het aandeel van het eigen vervoer 22 procent.

Bouw en service-auto’s worden vrijwel alleen ingezet voor eigen vervoer. Het aandeel beroepsvervoer is met bijna 60 procent van het vervoerd gewicht het hoogst bij de post- en pakketdiensten.